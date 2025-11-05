À Milan, Ducati dévoile sa nouvelle Hypermotard V2

Chez Ducati, quand on développe un nouveau moteur, on le décline un peu à toutes les sauves et ce sont souvent de très nombreux modèles qui en profitent comme ce fut le cas du V4. Aujourd’hui, c’est au tour du V2 d’être généralisé. Ainsi, après la Panigale, la Multistrada et la Streetfighter, c’est donc au tour de l’Hypermotard de recevoir ce V2.

Pour rappel, ce bicylindre en V d’une cylindrée de 890 cc développe une puissance de 120 ch et un couple de 94 Nm. Il remplace le twin Testastretta 11° de 937 cm3, ce qui lui permet de gagner en puissance, mais surtout en couple dont 70 % de celui-ci est disponible dès 3.000 tr/min.

Ce nouveau moteur prend place dans un Hypermotard complètement renouvelé, qui conserve toutefois une vraie filiation stylistique avec les précédentes générations. Il dégage toujours une impression de légèreté et de sportivité de ce modèle, et encore plus dans sa version SP (celle de nos photos) qui se remarque avec son énorme logo SP sur le réservoir.

Pas de changement pour la position de conduite vraiment sur l’avant et une ergonomie rappelant bien évidemment celles des supermotards. L’équipement varie suivant les versions. Ainsi, la standard reçoit des suspensions KYB réglables tandis que la SP hérite d’une fourche inversée Öhlins NIX30 de 48 mm et d’un amortisseur STX 46. Les deux bénéficient d’un amortisseur de direction Sachs. Même différence concernant les roues avec des jantes alliages chaussées de Pirelli Diablo Rosso IV en 120/70 et 190/55 pour la standard contre des jantes sont en aluminium forgé avec des pneus Pirelli Rosso IV Corsa pour la XP. Enfin, même écart pour le freinage avec deux disques Brembo de 320 mm et des étriers monobloc M4.32. Du côté de la SP, les étriers sont des Brembo M50.

Toutes ces différences ont des répercussions sur le poids puisque l’Hypermotard SP est moins lourde de 3 kg (177 kg), mais il faut signaler tout de même que cette nouvelle génération est nettement plus légère que la précédente avec 13 kg de moins sur la balance.

Ce nouveau Hypermotard arrivera en concessions au mois d’avril prochain. Les prix seront compris entre 15 790 euros pour le modèle de base et 19 990 euros pour la SP.