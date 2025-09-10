Les nouveautés Ducati 2026 arrivent !

La rentrée à peine passée, les constructeurs se remettent au travail pour nous dévoiler leurs futurs modèles en concessions dans les mois à venir.

Du côté de l'Italie, Ducati nous annonce le calendrier de présentation des modèles qui garniront sa gamme 2026.

Comme les années précédentes, cette salve de présentations se fera dans le cadre de la série d'événements baptisée Ducati World Première. Des rendez-vous que Ducati organise depuis des années pour présenter ses nouveaux modèles pour la saison à venir sur sa page Internet officielle Ducati.com, ainsi que sur ses réseaux sociaux.

Les cinq premiers événements de la Ducati World Première 2026 suivront un calendrier déjà établi, débutant le vendredi 12 septembre à 20h30, et se poursuivant avec quatre autres dates, menant les passionnés jusqu'au salon EICMA de Milan 2025, où, à partir du mardi 4 novembre (pour la presse et les pros, le jeudi 6 novembre pour le grand public), les nouvelles motos du catalogue Ducati 2026 seront exposées pour la première fois.

Voici le calendrier des cinq premiers événements de la Ducati World Première 2026 :

- le vendredi 12 septembre 2025

- le mardi 23 septembre 2025

- le mardi 7 octobre 2025

- le jeudi 23 octobre 2025

- le mardi 4 novembre 2025 (jour de l'ouverture du salon EICMA de Milan)

Toutes les nouveautés du catalogue 2026 de Ducati seront également à découvrir sur Caradisiac Moto dès leur présentation sur la page officielle du constructeur italien ainsi que sur ses réseaux sociaux.