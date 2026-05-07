La nouvelle Kawasaki KLE 500 peut-elle battre la CF Moto 450 MT ?

Si elles affichent des caractéristiques proches, ces deux concurrentes sur le segment du trail de petite cylindrée sont très différentes. La vivacité et la légèreté à la conduite de la Kawasaki, assaisonnées de son moteur pétillant en font une moto ludique à conduire, un jouet facile au quotidien, bonne freineuse mais moyennement voyageuse faute à une protection imparfaite, une selle ferme et des suspensions pas des plus confortables.

Face à elle, la CFMoto « fait » grosse moto. Son twin calé à 270° lui offre un coffre moteur à bas régime digne de plus grosses machines et son toucher de route montre rigueur et sérieux. Elle peut même remplacer de ce point de vue certaines mid-size comme la T7. De plus, elle est beaucoup mieux équipée et son confort de selle typique des productions « adventure » CFMoto permet d’envisager sereinement le voyage lointain, sous réserve d’équiper la machine d’une bulle plus conséquente. Ce qui ne constitue pas un investissement lourd tant le tarif est attractif : la Chinoise est affichée 5 999 €, 550 € de moins que la Kawasaki KLE standard et 1 350 € de moins que le KLE SE de notre essai, fabriqué en Thaïlande.

Dans ces conditions, la CFMoto est d’autant plus imbattable que le réseau CFMoto se développe de plus en plus et que la garantie atteint 5 ans (2 ans sur tout, 3 ans sur les pièces mécaniques et le cadre) contre 4 (sur tout) chez Kawasaki. Ainsi, si la Japonaise est plus ludique, la Chinoise gagne incontestablement le match.

Kawasaki KLE500

Caradisiac a aimé

Legéreté du train avant

Moteur exploitable

Freinage

Feeling poignée de gaz

Garantie 4 ans

Duo Ok Caradisiac n’a pas aimé Selle ferme

Turbulences

Tarif élevé

Confort de suspension CFMoto 450 MT Caradisiac a aimé Tarif imbattable

Coffre moteur

Confort de selle

Tenue de route sérieuse

Equipement Caradisiac n’a pas aimé Feeling du train avant

Position étriquée (selle basse, guidon étroit)

Protection en retrait

Position passager bof

Les fiches techniques respectives des Kawasaki KLE 500 et CF Moto 450 MT