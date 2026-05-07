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Cf Moto 450 Mt

Essai

La nouvelle Kawasaki KLE 500 peut-elle battre la CF Moto 450 MT ?

Dans Moto / Nouveauté

Pierre Siedzianowski

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3. Quel modèle choisir entre la Kawasaki KLE et la CFMoto 450 MT? 

 

La nouvelle Kawasaki KLE 500 peut-elle battre la CF Moto 450 MT ?

Si elles affichent des caractéristiques proches, ces deux concurrentes sur le segment du trail de petite cylindrée sont très différentes. La vivacité et la légèreté à la conduite de la Kawasaki, assaisonnées de son moteur pétillant en font une moto ludique à conduire, un jouet facile au quotidien, bonne freineuse mais moyennement voyageuse faute à une protection imparfaite, une selle ferme et des suspensions pas des plus confortables.

Face à elle, la CFMoto « fait » grosse moto. Son twin calé à 270° lui offre un coffre moteur à bas régime digne de plus grosses machines et son toucher de route montre rigueur et sérieux. Elle peut même remplacer de ce point de vue certaines mid-size comme la T7. De plus, elle est beaucoup mieux équipée et son confort de selle typique des productions « adventure » CFMoto permet d’envisager sereinement le voyage lointain, sous réserve d’équiper la machine d’une bulle plus conséquente. Ce qui ne constitue pas un investissement lourd tant le tarif est attractif : la Chinoise est affichée 5 999 €, 550 € de moins que la Kawasaki KLE standard et 1 350 € de moins que le KLE SE de notre essai, fabriqué en Thaïlande.

La nouvelle Kawasaki KLE 500 peut-elle battre la CF Moto 450 MT ?

Dans ces conditions, la CFMoto est d’autant plus imbattable que le réseau CFMoto se développe de plus en plus et que la garantie atteint 5 ans (2 ans sur tout, 3 ans sur les pièces mécaniques et le cadre) contre 4 (sur tout) chez Kawasaki. Ainsi, si la Japonaise est plus ludique, la Chinoise gagne incontestablement le match.

Kawasaki KLE500

Caradisiac a aimé

  • Legéreté du train avant
  • Moteur exploitable
  • Freinage
  • Feeling poignée de gaz
  • Garantie 4 ans
  • Duo Ok

Caradisiac n’a pas aimé

  • Selle ferme
  • Turbulences
  • Tarif élevé
  • Confort de suspension

CFMoto 450 MT

Caradisiac a aimé

  • Tarif imbattable
  • Coffre moteur
  • Confort de selle
  • Tenue de route sérieuse
  • Equipement

Caradisiac n’a pas aimé

  • Feeling du train avant
  • Position étriquée (selle basse, guidon étroit)
  • Protection en retrait
  • Position passager bof

 

Les fiches techniques respectives des Kawasaki KLE 500 et CF Moto 450 MT

  Kawasaki KLE 500 SE CF Moto MT 450
     
Moteur    
Type Bicylindre parallèle calé à 180°, 4 temps, 2 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide Bicylindre parallèle calé à 270°, 4 temps, 2 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
Cylindrée 451 cm³ 449 cm³
Alésage / Course 70 mm x 58,6 mm 72 mm x 55,2 mm
Puissance maxi 45 ch à 9 000 trs/mn 42 ch à 8 500 trs/mn
Couple maxi 4,3 mkg à 6 000 trs/mn 4,5 mkg à 6 250 trs/mn
Rapport volumétrique 11,3:1  11,5:1 
Emissions sonores NC NC
Capacité huile (*huile/filtre) NC NC
Alimentation Injection électronique  Injection électronique Bosch
Capacité de carburant 16 l (réserve, NC l) 17,5 l (réserve, 2,8 l)
Emissions CO2 93 g/km 110 g/km
Norme Euro 5+ Euro 5+
Consommation de l’essai 4 l / 100 km 5,5 l /100 km au rythme de l’essai ( 60 % autoroute) 4,8 l / 100 km – XX l /100 km au rythme de l’essai
Batterie 12V 12V
     
Transmission    
Embrayage multidisques en bain d’huile,  ; commande par câble multidisques en bain d’huile, antidribble  ; commande par câble
Boite 6 V 6 V
Transmission finale Chaine Chaine
     
Partie cycle    
Cadre treillis en tubes d’acier treillis en tubes d’acier
Bras oscillant Aluminium Aluminium
Dimensions L : 2300 mm, l : 980 mm (940 mm)  ; h 1460 / 1510 /  mm (1355 / 1405 mm) L : 2210 mm, l : 870  mm   ; h 1380 / 1430 mm
Empattement 1 555 mm 1 505 mm
Angle de chasse 28° 26°
Chasse 104 mm 106 mm
Garde au sol 185 mm 220 mm
Hauteur de selle 870 mm 80 ou 820 mm (selle haute en option)
Poids  176 kg à sec, 195 kg pleins faits 175 kg à sec 
     
Suspensions    
Avant Fourche inversée KYB non réglable ø 41 mm,, déb. 210 mm Fourche inversée KYB réglable en P/C/D ø 41 mm,, déb. 200 mm
Arrière Mono amortisseur KYB réglable en précontrainte, déb 196 mm Mono amortisseur KYB réglable en précontrainte et en détente , déb 200 mm
     
Roues    
Type jantes rayonnées (à chambre à air) jantes tubeless à rayonnage tangeantiel
Dimensions jantes AV/AR 21 & 17 2,15 x 21 & 3,75 17
Pneumatiques IRC 90/90 x 21 – 140/70 x 17 90/90 x 21 – 140/70 et 140/80 x 18
     
Freins    
Avant Disque ø 300 mm, étrier 2 pistons Nissin, ABS déconnectable Disque ø 320 mm, étrier radial 4 pistons J Juan, ABS déconnectable à l’arrière
Arrière Disque  ø 230 mm, étrier Nissin 1 piston, ABS déconnectable Disque  ø 240 mm, étrier 1 piston, ABS déconnectable à l’arrière
     
Equipement électronique de série    
     
Tableau de bord TFT couleur TFT 5’’ couleur
Contrôle de traction  oui non
ABS ABS 2 canaux + désactivable ABS 2 canaux + désactivable à l’arrière
Modes de conduite non non
Divers Feu et clignotants à LED Feu et clignotants à LED
     
     
Aspects pratiques     
     
Commandes réglables non non
Bulle réglable Oui (3 positions) Oui
Alarme Non Non
démarrage sans clé Non Non
alimentation électrique option USB et USB-C
Poignée de maintien passager oui Non
Béquille centrale Option (345 € ) option
     
Tarif 7 399,00 € 5 999,00 €
Coloris / Versions  vert, gris ou blanc gris ou bleu 
Options principales alimentation aux (115 €), crash-bars (392 €), poignées chauffantes (382 €), porte paquets arrière / poignées passager ( 307 €)… crash-bars (392 €), sabot, poignées chauffantes (382 €), 
Garantie 4 ans 2 ans
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