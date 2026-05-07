La nouvelle Kawasaki KLE 500 peut-elle battre la CF Moto 450 MT ?

3. Quel modèle choisir entre la Kawasaki KLE et la CFMoto 450 MT?
Si elles affichent des caractéristiques proches, ces deux concurrentes sur le segment du trail de petite cylindrée sont très différentes. La vivacité et la légèreté à la conduite de la Kawasaki, assaisonnées de son moteur pétillant en font une moto ludique à conduire, un jouet facile au quotidien, bonne freineuse mais moyennement voyageuse faute à une protection imparfaite, une selle ferme et des suspensions pas des plus confortables.
Face à elle, la CFMoto « fait » grosse moto. Son twin calé à 270° lui offre un coffre moteur à bas régime digne de plus grosses machines et son toucher de route montre rigueur et sérieux. Elle peut même remplacer de ce point de vue certaines mid-size comme la T7. De plus, elle est beaucoup mieux équipée et son confort de selle typique des productions « adventure » CFMoto permet d’envisager sereinement le voyage lointain, sous réserve d’équiper la machine d’une bulle plus conséquente. Ce qui ne constitue pas un investissement lourd tant le tarif est attractif : la Chinoise est affichée 5 999 €, 550 € de moins que la Kawasaki KLE standard et 1 350 € de moins que le KLE SE de notre essai, fabriqué en Thaïlande.
Dans ces conditions, la CFMoto est d’autant plus imbattable que le réseau CFMoto se développe de plus en plus et que la garantie atteint 5 ans (2 ans sur tout, 3 ans sur les pièces mécaniques et le cadre) contre 4 (sur tout) chez Kawasaki. Ainsi, si la Japonaise est plus ludique, la Chinoise gagne incontestablement le match.
Kawasaki KLE500
Caradisiac a aimé
- Legéreté du train avant
- Moteur exploitable
- Freinage
- Feeling poignée de gaz
- Garantie 4 ans
- Duo Ok
Caradisiac n’a pas aimé
- Selle ferme
- Turbulences
- Tarif élevé
- Confort de suspension
CFMoto 450 MT
Caradisiac a aimé
- Tarif imbattable
- Coffre moteur
- Confort de selle
- Tenue de route sérieuse
- Equipement
Caradisiac n’a pas aimé
- Feeling du train avant
- Position étriquée (selle basse, guidon étroit)
- Protection en retrait
- Position passager bof
Les fiches techniques respectives des Kawasaki KLE 500 et CF Moto 450 MT
|Kawasaki KLE 500 SE
|CF Moto MT 450
|Moteur
|Type
|Bicylindre parallèle calé à 180°, 4 temps, 2 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
|Bicylindre parallèle calé à 270°, 4 temps, 2 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
|Cylindrée
|451 cm³
|449 cm³
|Alésage / Course
|70 mm x 58,6 mm
|72 mm x 55,2 mm
|Puissance maxi
|45 ch à 9 000 trs/mn
|42 ch à 8 500 trs/mn
|Couple maxi
|4,3 mkg à 6 000 trs/mn
|4,5 mkg à 6 250 trs/mn
|Rapport volumétrique
|11,3:1
|11,5:1
|Emissions sonores
|NC
|NC
|Capacité huile (*huile/filtre)
|NC
|NC
|Alimentation
|Injection électronique
|Injection électronique Bosch
|Capacité de carburant
|16 l (réserve, NC l)
|17,5 l (réserve, 2,8 l)
|Emissions CO2
|93 g/km
|110 g/km
|Norme
|Euro 5+
|Euro 5+
|Consommation de l’essai
|4 l / 100 km 5,5 l /100 km au rythme de l’essai ( 60 % autoroute)
|4,8 l / 100 km – XX l /100 km au rythme de l’essai
|Batterie
|12V
|12V
|Transmission
|Embrayage
|multidisques en bain d’huile, ; commande par câble
|multidisques en bain d’huile, antidribble ; commande par câble
|Boite
|6 V
|6 V
|Transmission finale
|Chaine
|Chaine
|Partie cycle
|Cadre
|treillis en tubes d’acier
|treillis en tubes d’acier
|Bras oscillant
|Aluminium
|Aluminium
|Dimensions
|L : 2300 mm, l : 980 mm (940 mm) ; h 1460 / 1510 / mm (1355 / 1405 mm)
|L : 2210 mm, l : 870 mm ; h 1380 / 1430 mm
|Empattement
|1 555 mm
|1 505 mm
|Angle de chasse
|28°
|26°
|Chasse
|104 mm
|106 mm
|Garde au sol
|185 mm
|220 mm
|Hauteur de selle
|870 mm
|80 ou 820 mm (selle haute en option)
|Poids
|176 kg à sec, 195 kg pleins faits
|175 kg à sec
|Suspensions
|Avant
|Fourche inversée KYB non réglable ø 41 mm,, déb. 210 mm
|Fourche inversée KYB réglable en P/C/D ø 41 mm,, déb. 200 mm
|Arrière
|Mono amortisseur KYB réglable en précontrainte, déb 196 mm
|Mono amortisseur KYB réglable en précontrainte et en détente , déb 200 mm
|Roues
|Type
|jantes rayonnées (à chambre à air)
|jantes tubeless à rayonnage tangeantiel
|Dimensions jantes AV/AR
|21 & 17
|2,15 x 21 & 3,75 17
|Pneumatiques
|IRC 90/90 x 21 – 140/70 x 17
|90/90 x 21 – 140/70 et 140/80 x 18
|Freins
|Avant
|Disque ø 300 mm, étrier 2 pistons Nissin, ABS déconnectable
|Disque ø 320 mm, étrier radial 4 pistons J Juan, ABS déconnectable à l’arrière
|Arrière
|Disque ø 230 mm, étrier Nissin 1 piston, ABS déconnectable
|Disque ø 240 mm, étrier 1 piston, ABS déconnectable à l’arrière
|Equipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT couleur
|TFT 5’’ couleur
|Contrôle de traction
|oui
|non
|ABS
|ABS 2 canaux + désactivable
|ABS 2 canaux + désactivable à l’arrière
|Modes de conduite
|non
|non
|Divers
|Feu et clignotants à LED
|Feu et clignotants à LED
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|non
|non
|Bulle réglable
|Oui (3 positions)
|Oui
|Alarme
|Non
|Non
|démarrage sans clé
|Non
|Non
|alimentation électrique
|option
|USB et USB-C
|Poignée de maintien passager
|oui
|Non
|Béquille centrale
|Option (345 € )
|option
|Tarif
|7 399,00 €
|5 999,00 €
|Coloris / Versions
|vert, gris ou blanc
|gris ou bleu
|Options principales
|alimentation aux (115 €), crash-bars (392 €), poignées chauffantes (382 €), porte paquets arrière / poignées passager ( 307 €)…
|crash-bars (392 €), sabot, poignées chauffantes (382 €),
|Garantie
|4 ans
|2 ans
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