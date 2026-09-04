Et du côté des grosses cylindrées

Pour les amateurs de machines anglaises, vous aurez le choix entre deux modèles. Tout d’abord, nous avons cette Norton 99 Dominator (rien à voir avec le monocylindre de chez Honda) de 1957. Une restauration ancienne est annoncée mais il faudra quand même prévoir une bonne révision car la belle a été immobilisée pendant un certain temps. Elle affiche 96 511 kilomètres et son estimation a été fixée entre 4 000 et 6 000 euros. Dans les mêmes conditions, une Triumph Speed Twin de 1958 avec seulement 7 731 kilomètres sera proposée dans la même fourchette estimative.

Intemporelle et tellement iconique, la Yamaha 500 XT est une invitation à l’aventure. Elle a été l’arme absolue, que ce soit pour de célèbres rallyes-raids comme le Paris Dakar ou tout simplement pour le motard lambda lancé à la découverte de contrées lointaines. Ce modèle de 1980 n’affiche que 14 176 kilomètres. Une révision complète sera à prévoir (estimation entre 2 500 et 3 500 euros).

Pour elle, c’est le contraire. C’est le rallye-raid bien connu qui est à l’origine de sa production. Cette BMW R 100 GS Paris Dakar de 1991 est à remettre en route. On annonce qu’elle est en bon état d’origine mais incomplète. Avec 63 158 kilomètres, il faudra compter entre 3 500 et 5 000 euros pour repartir avec

Une batterie absente, une rayure sur la valise gauche et une bonne révision, c’est ce qui attendra le futur propriétaire de cette Yamaha 1300 FJR de 2002. L’estimation, entre 800 et 1 200 euros, est accessible pour cette dévoreuse de bitume…