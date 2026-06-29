Dans quelques jours (les 3,4 et 5 juillet) Ducati va célébrer son centième anniversaire en grande pompe du côté du circuit Marco Simoncelli de Misano avec la World Ducati Week.

Le timing est donc parfait pour le site d’enchères Catawiki, qui peut profiter de l’ébullition autour de la marque de Bologne pour proposer jusqu’au 5 juillet une vente de modèles siglés Ducati.

Au milieu des motos anciennes (750 F1 de 1986, Scrambler 350 de 1971, 450 TS Special de 1970, etc.) et des sportives de la marque, on retrouve plusieurs pépites dont une Ducati D16 RR Desmosedici de 2008 (la numéro 269 sur les 1 500 produites), avec son moteur 990 cm3 V4.

Une vente de motos Ducati qui devrait voir les enchères s’envoler

Mais les vedettes de la vente Catawiki sont les Ducati Panigale V4 World Champion Replica, avec les numéros 74 et 129 d’une série limitée à seulement 263 exemplaires dans le monde. L’exemplaire n°74 est proposé dans sa caisse de livraison d’origine et affiche zéro kilomètre au compteur. Conçues pour célébrer le titre mondial MotoGP décroché par la marque en 2023, ces machines arborent une rare livrée jaune Giallo Ducat, calquée sur la déco officielle utilisée lors de la course à domicile à Misano.

L’exemplaire n°74 est proposé dans sa caisse de livraison d’origine et affiche zéro kilomètre au compteur. La moto est estimée à 100 000 € par l’expert moto du site d’enchères, John Searle : « Ducati a toujours occupé une place unique dans la culture motocycliste. De ses origines à Bologne à ses succès sur les circuits, la marque a bâti sa réputation autour de machines alliant excellence technique, héritage sportif et design italien incomparable. Ce mélange de performance et d’émotion continue de rendre Ducati si désirable auprès des collectionneurs. »

Un engouement pour les motos Ducati qui ne se dément donc pas, y compris pour les collectionneurs.