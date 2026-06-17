Pour son centième anniversaire, Ducati va mettre les petits plats dans les grands.

L’événement le plus attendu de cette année de célébration, la World Ducati Week 2026, s’annonce d’ores et déjà grandiose.

Prévue du 3 au 5 juillet sur le circuit Marco Simoncelli de Misano, la fête des Rouges va ravir les tifosi.

De la traditionnelle parade à la Ducati Beach Party du vendredi, jusqu’au grand spectacle du samedi soir, les animations en piste et en dehors vont se succéder, avec comme point d’orgue la Lenovo Race of Champions, qui réunira tous les pilotes MotoGP et WSBK sur le circuit pour un défi unique. Les essais libres et les qualifications auront lieu le samedi 4 juillet, tandis que la course officielle est prévue le dimanche 5 juillet à 12h00. Les pilotes Ducati MotoGP seront en compétition : Marc Márquez et Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ainsi que Michele Pirro (pilote d’essai Ducati MotoGP), Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Álex Márquez et Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing Team). Ils seront rejoints par les stars du Superbike : Nicolò Bulega et Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati Team), Álvaro Bautista et Yari Montella (Barni Spark Racing Team), Lorenzo Baldassarri (Pata Go Eleven), Alberto Surra (Team Motocorsa Racing), Tarran Mackenzie (MGM Performance) et Thomas Bridewell (Superbike Advocates Racing). Hafizh Syahrin (SBK Asia), Josh Waters (Australian SBK) et Lukas Tulovic (IDM - Championnat international allemand de moto) compléteront la grille de départ.

Toujours côté sportif, le monde du tout-terrain sera également représenté avec un espace d’exposition et la présence d’Alessandro Lupino, champion italien de MX1 Prestige, d’Andrea Bonacorsi (Ducati Factory Racing MXGP) et de Marc-Reiner Schmidt (Team 11), quadruple champion du monde de S1GP.

Le patrimoine historique de la marque sera lui aussi mis à l’honneur avec le Village du Patrimoine, qui accueillera une exposition, un concours et un parking réservé aux propriétaires de Ducati classiques.

En exclusivité mondiale, les passionnés présents pourront aussi découvrir un nouveau modèle du constructeur de Borgo Panigale, d’en apprendre davantage sur ses détails et d’échanger avec les techniciens et ingénieurs qui ont supervisé son développement.

Les modèles de la gamme 2026 Ducati à découvrir

La World Ducati Week 2026 sera l’occasion de découvrir l’ensemble de la gamme Ducati au sein de Ducati Worlds, l’espace d’exposition dédié. Pour cette édition spéciale célébrant le centenaire de Ducati, une place de choix sera naturellement réservée aux motos Centenary. Parmi elles, la Collezione 100 : dix modèles de la gamme 2026 qui, grâce à des livrées exclusives, réinterprètent dix moments emblématiques de l’histoire de Ducati. Chaque version est produite en édition numérotée, limitée à seulement 100 exemplaires dans le monde.

La Superleggera V4 Centenario sera également à l’honneur, exposée au grand public pour la première fois. Produite à seulement 500 exemplaires numérotés, elle est la moto de route la plus extrême jamais conçue par Ducati. Présente à ses côtés, la Superleggera V4 Centenario Tricolore, produite à seulement 100 exemplaires, arborera une livrée commémorative inspirée de la 750 F1 des années 1980.

Les détenteurs d’un pass 3 jours peuvent enfourcher une Ducati Panigale V4 S, prendre la piste avec leur propre moto lors de sessions dédiées ou même participer aux sessions de la DRE Adventure Academy et essayer la Multistrada et la nouvelle DesertX, sous la houlette d’Antoine Meo et Charly Sinewan.

Pour compléter l’événement, des activités dédiées aux passionnés de quatre roues seront proposées, notamment des essais routiers de la Lamborghini Urus SE et la découverte de l’univers d’Audi Sport grâce à un espace d’exposition dédié et un photomaton présentant les sièges utilisés par les pilotes Audi en compétition.

Un événement pour tous les passionnés

Puisque la passion n’a pas d’âge, Ducati proposera aussi des activités conçues pour initier les jeunes motards à l’univers de la moto de manière ludique et sécurisée. Avec Ducati First Experience, les enfants de 6 à 14 ans pourront faire leurs premiers pas sur des motos électriques, des mini-trials et des vélos électriques grâce au soutien de techniciens fédéraux agréés. La Riders Meet Kids, un événement organisé le samedi matin, permettra aux jeunes motards de rencontrer les pilotes de la marque, de partager leur passion pour la moto et de vivre l’émotion de rencontrer les figures emblématiques de l’univers Ducati.

Les billets pour la World Ducati Week 2026 sont disponibles sur le site web de Ducati, sous forme de Biker Pass (participant avec moto) et de Visitor Pass (passager ou piéton), valables pour un ou les trois jours de l’événement. Les billets sont également disponibles chez tous les concessionnaires Ducati, où des tarifs réduits sont proposés.

Pendant l’événement, les participants pourront visiter le Musée et l’Usine Ducati à Borgo Panigale à tarif préférentiel.

Pour découvrir le programme complet de la World Ducati Week 2026, c’est sur le site web dédié que ça se passe.