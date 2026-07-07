Dans l’univers moto « traditionnel », l’arrivée d’une nouvelle aide électronique rime souvent avec passage en concession ou même achat du nouveau millésime. Chez Stark Future, il suffit d’une connexion Internet au client pour mettre à jour sa moto.

La start-up suédoise, installée en Espagne, à Barcelone vient en effet de déployer une mise à jour logicielle majeure entièrement gratuite. Son but ? Offrir un système de contrôle de traction (TC) ultra-perfectionné aux possesseurs d’une Varg MX, EX et SM. Pas besoin de prendre rendez-vous chez le mécano ou de sortir la boîte à outils : la mise à jour se fait à distance (Over-The-Air), via l’application mobile.

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Une aide pas inutile pour dompter le couple de la moto électrique (plus de 900 Nm !). Le contrôle de traction est entièrement paramétrable de 0 à 100 %, avec un niveau d’intervention différent pour chaque mode de conduite (faible sur terrain sec pour laisser glisser l’arrière, maximal dans le gras ou sur le bitume mouillé). Le système est aussi configuré pour se couper instantanément lorsque la moto décolle sur un saut, permettant à la roue arrière de tourner librement en l’air.

Une aide à la conduite totalement gratuite

« Au lieu de couper brutalement la puissance, il ajuste le rapport entre l’action sur la poignée d’accélérateur et la réponse du moteur, permettant ainsi de retrouver de la motricité là où la roue arrière patinait auparavant » précise la marque.

À l’inverse de certains constructeurs qui font payer leurs dernières technologies au prix fort, Stark Future a fait le choix de proposer cet ajout majeur totalement gratuitement. Une stratégie qui devrait renforcer la position de la marque sur le segment des deux-roues électriques.