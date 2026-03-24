On en sait un peu plus sur la future gamme de moyenne cylindrée Honda.

Lors du salon Motorcycle Show qui s’est tenu à Osaka, au Japon, Honda a dévoilé pour la première fois au public sa CBR400R Four E-Clutch. Une déclinaison roadster, déjà évoquée a aussi été présentée à cette occasion.

Fidèles à leurs ambitions respectives, les deux motos se distinguent par leur habillage, avec un carénage intégral pour la sportive. Au salon de la moto d’Osaka, la Honda CBR400 Four E-Clutch était présentée en deux coloris : argent et noir.

Sur la CBR400R Four E-Clutch, la position de conduite est également légèrement plus avancée. La hauteur de selle est identique sur les deux motos (le constructeur n’a pas communiqué la mesure exacte), mais la version carénée possède une selle plus étroite, permettant aux pilotes de petite taille de poser plus facilement les pieds au sol.

Une nouvelle gamme de motos de moyenne cylindrée pensée pour l’Asie

Nos confrères japonais de Webike ont pu s’entretenir avec Takuro Nakamura, responsable du développement de la Honda CBR400R Four E-Clutch : « On parle d’une moto de 400 cm³, qui sera probablement utilisée au quotidien, puis pour des excursions le week-end ou des virées en montagne. C’est pourquoi la nouvelle CBR400 n’est pas une moto très sportive. Les réglages de suspension sont identiques sur la CB400 et la CBR400R. Les carénages latéraux sont un de mes détails préférés ; nous avons décidé de ne pas y apposer de graphismes. Il est rare d’avoir une surface aussi importante sans aucun élément décoratif. Bien qu’ils paraissent plats, ils sont légèrement incurvés pour améliorer la maniabilité et la tenue de route en virage. »

Cette nouvelle gamme de moyenne cylindrée signée Honda devrait être produite en Chine, où la marque a de grandes ambitions : « Les roadsters sont très en vogue en Chine, d’où la présence de la CB. La CBR est très populaire, mais je pense que la CB rencontrera un plus grand succès en Chine, notamment parce qu’elle a moins de concurrence. Les constructeurs chinois sont très réactifs et proposent rapidement de nouveaux modèles. Le marché chinois évolue vite, ce qui représente un défi pour les fabricants » a même prédit le technicien japonais.

À ce jour, on ignore encore si l’on verra ces motos en Europe dans les prochains mois.