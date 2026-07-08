Elle ne sera pas restée absente du catalogue Honda très longtemps.

Disparue en 2022, la Honda CB400 Super Four s’apprête déjà à faire son grand retour dans la gamme du constructeur japonais.

Honda a profité de l’épreuve des 8 Heures de Suzuka, disputée à domicile, pour lever le voile sur la nouvelle génération de la CB400 Super Four (CB400SF).

La grande nouveauté mécanique de cette mouture renouvelée réside dans l’intégration de la technologie E-Clutch. Pour rappel, ce système permet de passer les rapports et de s’arrêter sans jamais toucher au levier d’embrayage, tout en conservant le sélecteur au pied et la possibilité de reprendre les commandes manuellement à tout moment. Fait marquant : l’intégralité des prototypes exposés à Suzuka disposait de cette technologie.

Dotée d’un moteur quatre-cylindres de 400 cm3, le roadster japonais conserve ses lignes aux accents rétro, largement empruntées à sa grande sœur, la CB1000F.

Une moto que l’on espère voir bientôt en Europe

Bien qu’aucune date de sortie ni tarif n’aient encore été annoncés à ce jour, les responsables de la marque ont été on ne peut plus clairs : « La nouvelle CB400SF est conçue pour les jeunes motards ; elle doit donc être abordable. Il serait illogique que son prix ne soit pas compétitif. »

Après sa présentation au Japon il y a quelques jours, on espère en savoir plus rapidement sur cette nouvelle moto de moyenne cylindrée qui trouverait parfaitement sa place dans la gamme A2 européenne de Honda.