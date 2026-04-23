Fleury-sur-Andelle : 154 lots aux enchères le 25 avril : des motos à gogo

154 lots dont 68 motos, c’est ce qui vous attend ce samedi 25 avril à Fleury-sur-Andelle (27). L’adresse précise : Les Jumelles 27380 Fleury-sur-Andelle. La vente commencera à 10 heures et sera retransmise en live sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de cette vente

Pour cette vente, deux taux seront appliqués pour les frais : 20,4 % pour les lots en volontaire et 14,4 % pour les lots en judiciaire. Des frais de dossier de 60 euros seront également appliqués. Enfin, si vous enchérissez en live, des frais de 72 euros par véhicules viendront s’ajouter.

Le règlement devra se faire comptant par carte ou par virement bancaire.

L’exposition des lots est prévue le vendredi 24 avril de 10 heures à 17 heures 30 et le samedi 25 avril de 9 heures 30 à 12 heures 30.

Le retrait des lots se fera sur rendez-vous dans un délai de 2 à 3 semaines après la vente. Au-delà, des frais de gardiennage de 20 euros par jour et par véhicule viendront s’ajouter.

Scooters et side-cars

Si vous cherchez un scooter ancien, cette vente est pour vous. En effet, ils seront 19 à tenter de trouver un nouveau propriétaire. Si les Vespa sont majoritaires à des estimations très variées (entre 100 et 1 800 euros selon le modèle et l’état), nous nous sommes arrêtés sur ce scooter de marque Iso 125 cm3 de 1954. Son estimation est proposée entre 1 800 et 2 500 euros.

Pendant la deuxième guerre mondiale, à la demande de l’armée allemande, BMW (tout comme Zündapp) proposera un side-car 750 cm3 à deux roues motrices avec une boîte de vitesses proposant des rapports courts et des rapports longs ainsi qu’une marche arrière. Cet exemplaire, en carte grise française de collection, est daté de janvier 1940… (la production est arrivée un peu plus tard). Il a été restauré il y a une dizaine d’années et a ensuite été exposé dans un musée. Une révision, notamment de la boîte de vitesses, sera nécessaire. L’estimation entre 35 000 et 42 000 euros, compte tenu de la conjoncture actuelle, semble un peu optimiste.

Puisque l’on est dans les side-cars militaires, la Russie, après la seconde guerre mondiale, proposera des copies des machines allemandes, comme la BMW R71 à soupapes latérales. Ici, c’est un Dnepr (MT10 650 cm3 ?) à soupapes culbutées non daté dont l’estimation a été fixée entre 1 500 et 2 500 euros.

Beaucoup plus pacifiste (et sportif), ce basset sur la base d’une Honda CB 750 F2 (réalésé en 900 cm3) attend entre 4 000 et 6 000 euros. Il a tourné pour la dernière fois sur piste lors de l’édition 2018 des Coupes Moto Légende. Un contrôle du cadre sur un marbre a été effectué et la mécanique tourne parfaitement.