Révolution Urbaine : La Chine lance l'OMO-X, la moto qui ne tombe jamais

Ce basculement, c’est l’OMO-X qui l’incarne aujourd’hui, non pas comme une énième vitrine technologique destinée à finir sous les projecteurs d’un salon avant de disparaître dans les tiroirs d’un bureau d’études, mais comme un produit pensé pour exister dans le réel, avec tout ce que cela implique de contraintes, de compromis et, surtout, de conséquences.

Car derrière l’effet d’annonce, derrière la fascination presque immédiate qu’exerce une machine capable de tenir debout seule sans intervention humaine, se cache en réalité une rupture bien plus profonde qu’il n’y paraît, une rupture qui ne touche pas seulement à la technologie, mais à la définition même de ce qu’est une moto.

Le principe, en apparence, relève de l’évidence : un système de stabilisation gyroscopique qui permet au scooter de maintenir son équilibre à l’arrêt comme à basse vitesse, supprimant ainsi l’un des obstacles les plus universels à l’accès à la conduite : la peur de tomber … Cette crainte primitive qui freine des générations entières de potentiels utilisateurs avant même qu’ils n’aient tourné la poignée.

Mais ce qui, pour certains, ressemble à une démocratisation salutaire, presque à une libération, constitue pour d’autres une forme de renoncement silencieux, car en retirant à la moto ce qui en fait l’essence, cet équilibre précaire que le pilote doit constamment corriger, anticiper, maîtriser, on ne la simplifie pas, on la transforme.

Une « Tesla » sur deux roues

Et cette transformation devient encore plus troublante lorsque l’on dépasse la simple question de l’équilibre pour entrer dans celle, autrement plus sensible, de l’autonomie, car l’OMO-X ne se contente pas de rester debout : il observe, analyse, anticipe, réagit, autrement dit, il commence à prendre des décisions.

À partir de là, la frontière est franchie. On ne parle plus d’assistance, mais de délégation. On ne parle plus d’aide, mais de substitution.

La machine n’accompagne plus le pilote dans son geste, elle s’y substitue partiellement, puis progressivement, jusqu’à rendre légitime une question que l’on n’osait pas encore poser frontalement : que reste-t-il de la moto lorsque le pilote n’est plus indispensable à son fonctionnement ?

C’est précisément là que le contraste avec les approches japonaises devient éclairant, car si Yamaha, avec sa Motoroid 2, ou Honda, à travers ses multiples projets expérimentaux, ont depuis longtemps démontré qu’ils maîtrisaient ces technologies, ils ont également montré, volontairement ou non, qu’ils n’étaient pas prêts à franchir ce seuil, celui qui consiste à transformer une prouesse technique en produit commercialisable, avec toutes les implications réglementaires, culturelles et philosophiques que cela suppose.

Car une moto autonome n’est pas simplement une moto améliorée. C’est une remise en cause de tout ce que la moto représente.

Dans un univers où la conduite automobile elle-même peine encore à accepter pleinement l’idée de l’autonomie, malgré des investissements colossaux et un cadre réglementaire en constante évolution, voir une machine à deux roues s’engager dans cette direction relève presque de la provocation. Et pourtant, la Chine y va. Sans détour. Sans précaution apparente.

Reste alors une question, plus dérangeante encore que toutes les autres, une question qui dépasse les considérations techniques, économiques ou même sécuritaires : avons-nous réellement envie d’un monde où la moto ne tomberait plus, où elle ne surprendrait plus, où elle ne demanderait plus rien à celui qui la conduit ?

Car si l’on retire à la moto l’effort, le déséquilibre, le risque et l’apprentissage, si l’on transforme cette discipline en simple expérience assistée, fluide, prévisible et contrôlée, alors ce que l’on gagne en accessibilité, on le perd peut-être en intensité.

Et dans ce cas précis, la véritable révolution ne serait pas technologique. Elle serait existentielle.