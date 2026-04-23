Des motos des années 30 aux années 2000

La moto la plus ancienne de cette vente est cette Sarolea B37 350 cm3 de 1937. Entreposée dans un musée depuis plusieurs années, elle est comme étant dans un très bon état de fonctionnement avec un entretien suivi, on estime qu’elle vaut entre 9 000 et 12 000 euros. À noter que sa carte grise française possède la mention « side-car ».

Si vous cherchez un cyclo-sport pour votre progéniture ou par nostalgie, ce Malaguti 4 M/S vous tend son guidon. Il est du début des années soixante-dix et son estimation est proposée entre 800 et 1 200 euros. Une restauration partielle est possible histoire de garder sa patine d’époque. Les numéros du cadre et du moteur correspondent et il faudra prévoir les démarches pour l’immatriculer.

Beaucoup plus sympa avec sa robe blanche que dans sa livrée noire traditionnelle (avis personnel), cette BMW R69S est estimée entre 7 500 et 9 500 euros. C’est correct pour ce modèle qui, à l’époque, était le haut de gamme de la marque. Elle est en excellent état de fonctionnement et son contrôle technique est vierge. Les puristes auront noté l’absence des clignotants en bout de guidon et de la barre de renfort sur le garde-boue avant.

On termine avec cette Honda VF400F de 1983 avec, comme son nom l’indique, un moteur V4 de 400 cm3. Son compteur est en miles et sa carte grise est en collection. Prête à prendre la route, comptez entre 2 500 et 3 200 euros pour l’acquérir.