La Yamaha TMAX attaquée de front : la Chine débarque avec un maxi-scooter mieux équipé… et prêt à casser les prix

Avec le Fort 600, QJMotor ne propose pas simplement une alternative de plus, mais une remise en question directe d’un modèle qui semblait intouchable, en s’appuyant sur une stratégie désormais bien rodée : offrir davantage, souvent beaucoup davantage, pour un prix qui, même encore inconnu, laisse peu de doute sur son positionnement agressif.

Car au-delà du discours, ce sont les faits qui interpellent : un châssis en aluminium, un bras oscillant du même matériau, une fourche inversée, un système de freinage signé Brembo avec étriers radiaux et ABS Bosch, autrement dit un ensemble technique qui, sur le papier, ne cherche pas à rattraper le TMAX mais à le dépasser, tout en conservant une philosophie différente, plus tournée vers le confort GT que vers une sportivité revendiquée mais parfois discutable.

Sous cette enveloppe, le bicylindre parallèle de 550 cc, fort de ses 57 chevaux dans sa version initiale, probablement légèrement assagi pour l’Europe, n’a rien d’exotique dans l’absolu, mais il s’inscrit dans une logique d’efficacité pragmatique : suffisamment de puissance pour dépasser les 160 km/h, une transmission CVT parfaitement adaptée à l’usage quotidien, et surtout une promesse d’accessibilité que Yamaha a progressivement diluée à mesure que son TMAX montait en gamme… et en prix.

Le nerf de la guerre : le prix et la disponibilité

Mais c’est peut-être sur l’équipement que l’écart devient le plus révélateur, car là où les constructeurs historiques avancent avec prudence, presque par touches, la Chine, elle, empile : écran couleur connecté, navigation intégrée, port USB, poignées chauffantes, selle chauffante, et même la possibilité d’intégrer des caméras avant et arrière, comme si le scooter devenait non plus seulement un moyen de transport, mais une plateforme technologique complète, pensée pour séduire immédiatement.

Dans ce contexte, la question n’est plus de savoir si le Fort 600 est meilleur que le TMAX dans l’absolu, mais s’il rend ce dernier difficile à justifier, surtout à 12 699 euros, un tarif qui, jusqu’ici, trouvait sa légitimité dans l’absence d’alternative crédible ; or cette absence n’existe plus, et c’est précisément là que le modèle japonais vacille.

Car si QJMotor parvient à tenir sa promesse implicite, un prix inférieur, un équipement supérieur, des performances équivalentes, alors le TMAX ne sera plus une évidence, mais un choix, et dans un marché où le rationnel reprend progressivement ses droits, ce basculement pourrait bien être le début d’une nouvelle hiérarchie.

Reste donc une inconnue, majeure : le prix, justement, ainsi que la date d’arrivée sur les marchés internationaux ; mais dans une industrie où la perception évolue souvent plus vite que les produits eux-mêmes, il suffit parfois d’un seul modèle crédible pour fissurer une domination que l’on croyait acquise. Et cette fois, la fissure est bien réelle.