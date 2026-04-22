Sainte Geneviève-des-Bois sera une nouvelle fois le camp de base d’une vente multisite de motos organisée par Alcopa. 121 machines neuves ou d’occasion plus ou moins récente vous attendent ce jeudi 23 avril. La vente commencera à 10 heures. Tous les lots sont visibles sur le site Alcopa et sur celui d’intrencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour les 50 cm3 (ou pour leurs équivalents en électrique), les frais sont fixes. Ils s’élèvent à 320 euros en plus du montant de l’adjudication. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra rajouter 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines proposées dans cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Et comme pour les 50 cm3, si vous portez vos enchères via interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

Quoi de neuf ?

Plusieurs véhicules neufs seront disponibles lors de cette vente. Plusieurs scooters électriques Red E + seront à votre disposition. L’exemplaire ci-dessous, estimé à 100 euros, était déjà affiché à 600 euros sur le site Alcopa au moment de la rédaction de cet article.

Toujours du côté des scooters, mais cette fois en version thermique, ce KL Motorcycle Brera 318 de 2026 sera proposé à un minimum de 1 900 euros.

Éligible aux détenteurs du permis A2, cette FB Mondial Piega 452 de 2026 avec 5 kilomètres à son compteur est estimée à 2 800 euros, soit environ la moitié de son prix neuf.

On suppose que cette Indian Chief provient d’un stock de machines invendues puisqu’elle est de 2016 et qu’elle n’affiche que 146 kilomètres à son compteur. Pour l’estimation, elle a été fixée à 10 100 euros.

On tourne la page pour découvrir d’autres lots de cette vente.