À Chuckwalla, il n’y a pas de voisins pour se plaindre du bruit d’un échappement libre à 6 heures du matin. Situé en plein désert californien, le complexe est éloigné de tout, mais pas trop, puisqu’il se situe entre deux et quatre heures de grandes villes du sud-ouest américain comme Los Angeles, San Diego, Phoenix ou même Las Vegas. De quoi s’y rendre sans trop d’encombre.

Le circuit, qui s’étend sur un domaine de 400 hectares, est un vrai terrain de jeu pour les pistards avec un tracé de 4,3 kilomètres et 17 virages à dompter, et vient d’arriver dans les petites annonces, à la recherche d’un nouveau propriétaire.

22 millions d’euros pour s’offrir le paradis de tous les motards

Affiché à 26 millions de dollars (environ 22,1 millions d’euros selon le taux de change actuel), le complexe ne se limite pas à la piste. Pour ce prix les 40 chalets, plusieurs garages et, en prime, la piste d’atterrissage privée de 1 600 mètres permettant d’y accéder en voiture ou en avion, sont inclus. Un hangar est même prévu pour abriter avions ou hélicoptères.

Côté piste, on retrouve même un petit paddock qui permet de reposer machines et pilotes entre deux sessions de roulage.

Très prisé pour des journées piste privées, au point que des pilotes comme Lewis Hamilton ou l’ancien pilote de MotoGP Cal Crutchlow y ont leurs petites habitudes, le Chukwalla Valley Raceway (ouvert en 2010) est une opportunité à saisir, à condition, toutefois, de convaincre le banquier. Bon argument à faire valoir, malgré la vente du complexe, le calendrier sur le site web du circuit affiche complet.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire.