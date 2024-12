Le Grand Prix de Las Vegas imprégné d'une odeur de cannabis

Le Nevada -connu pour ses libertés sans égal- a légalisé le cannabis récréatif en 2016. Depuis, sa consommation par les citoyens ne cesse d'augmenter. Les chiffres donnent le tournis : 4,4 millions de kilos consommés chaque année via entre autres l'ouverture récente de salons de consommation de. Du coup, la ville de Las Vegas est devenue une destination prisée pour ce tourisme très spécial. Pendant le Grand Prix, cette réalité s'est imposée de façon spectaculaire. Le pilote Red Bull Sergio Perez a exprimé son désarroi face à la forte odeur de marijuana imprégnant le circuit : "C'est hors de contrôle, totalement incroyable, et je suis déjà fatigué de cela", a-t-il déclaré à nos confrères du média ESPN.

L'odeur est si intense qu'elle dérange les pilotes pendant leurs tours de piste. Certains -comme le jeune pilote Franco Colapinto- ont même plaisanté sur les conséquences possibles : "Si on fait un test antidopage maintenant, on sera tous positifs", a-t-il confié à la presse argentine. La plaisanterie reflétait toutefois une réalité : l'odeur envahissait la ville des rues aux tribunes.

Une expérience étrange à Vegas

Las Vegas -souvent surnommée Sin City ou ville du vice- a toujours cultivé une réputation de permissivité, et ce Grand Prix ne fait pas exception. La ville mêle salon des innovations, courses automobiles, divertissement, et désormais une forte présence du cannabis. Cette singularité apporte une touche inattendue à l'événement, mais pourrait aussi poser des questions sur la santé, l'expérience des spectateurs et la concentration des pilotes.

Des discussions à venir pour la Formule 1

Avec des pilotes comme Perez exprimant leur mécontentement, ce sujet pourrait figurer à l'ordre du jour des discussions entre la FIA et les organisateurs. Sachant que l'ambiance de Vegas attire les foules, l'odeur persistante de marijuana pourrait devenir un enjeu. Reste à savoir si la Formule 1 devra prendre des mesures pour concilier spectacle et bien-être des participants.