La bête n’a pas livré tous ses secrets techniques – MV Agusta garde le silence –, mais les images parlent d’elles-mêmes. Carénage blanc éclatant, touches rouges métalliques sur le garde-boue et l’arrière, selle noire piquée de blanc : un design qui hurle l’élégance et la sportivité, avec un écho subtil aux couleurs Ferrari. Casque noir floqué Monster Energy vissé sur la tête, Hamilton a jailli d’un immeuble de luxe monégasque – propriété de son ex-patron Toto Wolff – pour s’élancer avec une aisance désarmante. À Monaco, où les supercars étouffent dans les bouchons, cette F4 RR est un passe-droit stylé, taillé pour slalomer là où les quatre-roues patinent.

La F4 RR, c’est du sérieux : un quatre-cylindres de 998 cc qui crache près de 200 ch et frôle les 300 km/h, une superbike qui marie la finesse italienne à une sauvagerie de piste. Pour Hamilton, c’est plus qu’un jouet : c’est une extension de son ADN. Sa romance avec MV Agusta ne date pas d’hier – souvenez-vous de la Brutale 800 RR LH44, édition limitée co-signée avec la marque, un carton chez les collectionneurs. Cette F4 RR custom n’est qu’un chapitre de plus dans cette saga, un missile roulant qui colle à son lifestyle.

À quelques semaines de son baptême Ferrari au GP d’Australie 2025, Hamilton savoure cette parenthèse. Après des années grises chez Mercedes, il mise sur le Cheval Cabré pour décrocher un huitième titre. Mais à Monaco, loin des baquets F1, c’est sur deux roues qu’il impose son aura. Cette MV Agusta clame une vérité : Hamilton reste un roi, sur circuit comme sur l’asphalte princier, et sa passion n’a pas de frein !