1,2 million de morts sur les routes dans le monde. 50 millions de blessés avec handicaps. Les chiffres font froid dans le dos.

Pour inverser cette tendance, de nombreux projets sont régulièrement mis en place par les institutions internationales, notamment à destination des pays en voie de développement.

Au niveau des Nations unies, l’envoyé spécial pour la sécurité routière n’est autre que Jean Todt. L’ancien boss, entre autres, de la Scuderia Ferrari en Formule 1, à la carrière jalonnée de succès, avec lequel nous avons pu échanger, nous a dévoilé en exclusivité l’un des projets porté par l’instance en matière de sécurité routière dédiée aux deux-roues.

Un projet qui pourrait changer radicalement l’usage des deux-roues dans de nombreux pays en voie de développement, où l’on sait que les motos et scooters sont utilisés à des fins utilitaires.

Jean Todt nous a ainsi dévoilé le premier prototype de casque de moto à 20 dollars (soit environ 17 euros). Conforme aux normes européennes et ventilé pour répondre aux besoins des utilisateurs de pays chauds, ce casque est appelé à se démocratiser aux quatre coins de la planète.

Un casque accessible pour qu’il devienne la norme à moto ou à scooter

L’idée portée par l’Organisation des Nations unies est de le rendre accessible au plus grand nombre, mais aussi de l’inclure dans l’acte d’achat du deux-roues.

Ainsi, au moment d’acquérir une moto ou un scooter, le package global inclurait l’achat obligatoire de deux casques, un pour le pilote et un pour le passager, pour un surcoût minime de 40 euros. Les casques seraient donc livrés avec les motos, les deux acquisitions devenant indissociables.

« Cela nécessite encore de faire changer les règlements dans chacun des pays afin que ce procédé devienne automatique » nous précise Jean Todt.

Cela serait véritablement révolutionnaire et un vrai pas en avant pour la sécurité des motards du monde entier, et plus particulièrement pour ceux des pays où le port du casque n’est pas encore rentré dans les mœurs. Le casque ne serait donc plus une option (fortement) suggérée mais bel et bien un équipement obligatoire dans tous les pays où il ne l’est pas encore.