Casque moto intégral, modulable ou jet, quel modèle choisir ?
Institution reconnue, le Touring Club Suisse (TCS) vient de livrer le résultat d’un de ses derniers comparatifs consacrés aux casques de moto. Jet, modulable ou intégral, voici comment bien choisir son casque en fonction de son usage.
Équipement de sécurité numéro un, le casque de moto est obligatoire.
Si tous les modèles commercialisés sur le marché répondent aujourd’hui à la norme européenne ECE 22.06 et sont donc conformes au niveau des exigences de sécurité, tous ne se valent évidemment pas, notamment selon leurs styles : Jet, modulable ou intégral.
Parmi les nombreuses références disponibles sur le marché, le Touring Club Suisse (TCS) a comparé neuf casques moto, répartis entre modèles intégraux, modulables et jet. Une analyse qui met notamment en évidence des différences notables en matière de confort, de maniabilité, d’équipement et de compatibilité avec le port de lunettes.
« Cette comparaison permet de mieux comprendre les écarts entre les modèles, tant en matière de maniabilité que de confort, de bruit, d’équipement ou encore de compatibilité avec les lunettes, et de cerner les avantages et les limites de chaque type dans un usage réel » précise l’insitution suisse.
Le casque intégral se distingue par sa conception enveloppante et sa sécurité optimale, le modulable par sa polyvalence, tandis que le jet séduit par sa légèreté et sa sensation de liberté.
Et sans surprise, on peut constater que les casques jet et modulables sont globalement plus faciles à manipuler que les intégraux, notamment à l’enfilage et au retrait, avec ou sans gants.
Tous les casques étudiés disposent de fermetures micrométriques simples, à l’exception du Shark Spartan RS, équipé d’une fermeture à double D, moins pratique avec des gants, mais aussi plus sécurisante.
Un équipement déterminant bien plus personnel qu’il n’y paraît
Niveau confort, et selon l’étude, « des points de pression apparaissent au cou ou à la mâchoire sur les Caberg Levo X et HJC F100 Carbon, et à l’arrière du crâne et au front sur l’iXS 422 FG 2.2. Les fermetures des AGV K5 Jet Evo et Nolan X-1005 Ultra peuvent également exercer une pression au niveau du cou ». Les poids correspondent aux données des fabricants, à l’exception, des modèles iXS 422 FG 2.2 et LS2 FF811 Vector 2, qui s’avèrent finalement légèrement plus lourds qu’annoncé.
Si les systèmes de visière et de pare-soleil sont très bons pour toutes les références étudiées, le HJC F100 Carbon est le seul modulable utilisable visière ouverte mentonnière relevée. Côté pare-soleil, le Nolan X-1005 Ultra propose une remontée automatique pratique, tandis que celui du LS2 FF811 Vector 2 peut légèrement gêner la vision.
Une fois enfilés et en situation de conduite, tous les casques sont stables et offrent une bonne liberté de mouvement. Les intégraux et modulables fermés sont logiquement plus silencieux, tandis que les jets offrent un champ de vision plus large. La ventilation est globalement satisfaisante, avec de très bonnes performances pour les AGV K5 Jet Evo et LS2 FF811 Vector 2. Le HJC F100 Carbon permet également l’utilisation de la visière mentonnière relevée.
Les différences sont en revanche plus marquées au niveau de l’équipement. Shoei, Nolan, Caberg, Shark et Schuberth proposent des casques compatibles avec des systèmes de communication, le Schuberth J2 intégrant même directement des haut-parleurs. À l’inverse, les modèles HJC, iXS et LS2 ne sont pas pré-équipés pour recevoir ce type d’équipements.
Pour les motards portant des lunettes, bonne nouvelle, leur port est confortable sur les casques Schuberth J2, HJC F100 Carbon, Nolan X-1005 Ultra et Shark Spartan RS, avec un bon positionnement des branches et sans pression sur les tempes. Sur les modèles AGV K5 Jet Evo, Shoei J-Cruise 3, Caberg Levo X et iXS 422 FG 2.2, les lunettes peuvent être utilisées, mais les branches ne se placent pas correctement derrière l’oreille, ce qui peut gêner. En revanche, et c’est là un vrai marqueur de différence, le casque LS2 FF811 Vector 2 ne permet pas du tout l’utilisation de lunettes.
Si chacun est libre de porter légalement tous les modèles mis sur le marché arborant la norme ECE 22.06, le choix du type de casques que l’on va porter est essentiel pour se sentir à l’aise sur son deux-roues. Et pour cela, seul un essai permet de se rendre compte exactement de ce que l’on veut mettre sur sa tête, non seulement pour se protéger, mais aussi pour profiter du niveau de confort et d’équipement souhaité.
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