Que valent vraiment les casques de moto et scooter ?

Si le choix d'un modèle de casque de moto ou de scooter plutôt qu'un autre peut se faire selon son esthétique, et les décos qu'il affiche, certains préfèrent prendre avant tout en compte l'aspect « sécurité ». Or il n'est pas toujours facile de savoir ce que vaut vraiment son casque sur ce plan-là, l'ensemble des références sur le marché étant homologué selon la norme ECE 22.06 depuis le début de l'année 2023.

Une évolution des tests que subissent les casques qui évaluent la résistance des casques selon 18 points d’impacts, dont certains aléatoires. Les casques sont également frappés à basse et haute vitesse avec des tests d’impacts obliques simulant la rotation du cerveau lors d’un choc. L’écran principal (la visière) est lui aussi mis à mal avec la projection à 216 km/h de billes d’acier à laquelle il doit résister sans casser ni se déformer. Un capteur installé à l’intérieur du casque mesure également la résistance aux chocs et à l’abrasion. La couche de fibre ou de carbone est désormais plus épaisse, tandis que le polystyrène a définitivement disparu.

Les casques de moto et scooter passent l'épreuve du crash-test

Pour aiguiller les motards dans le choix du casque, le site anglais Sharp va encore plus loin, et propose un véritable guide pratique ainsi qu'un test complet de nombreuses références, notamment un « crash-test » des casques. Les casques sont ainsi notés, et reçoivent entre trois et cinq étoiles selon les résultats.

Un bon moyen de savoir plus en détail à quoi l'on confie la sécurité de notre tête une fois sur la moto ou le scooter.