Du côté des motos d’occasion

Des machines d’occasion plus ou moins récentes seront à votre disposition dans cette vente.

Cette Yamaha YZF 450 cm3 a roulé pendant 135 heures. On annonce une boîte de vitesses dure. Son estimation a été fixée à 2 700 euros. Elle sera disponible sur le site de Marseille et l’enlèvement devra se faire avec une remorque puisque cette machine ne possède pas de document.

Plusieurs scooters à trois roues sont inscrits à cette vente. Représentatif de cette catégorie, le Piaggio MP3 est une référence, même si cet exemplaire estimé à 3 300 euros sera réservé aux professionnels de l’automobile.

La marque BMW est une nouvelle fois omniprésente à cette vente avec des machines variées affichant des kilométrages plus ou moins importants (certaines ont largement dépassé le cap symbolique des 100 000 kilomètres). Cette R 1200 RT de 2007, elle, n’a pas encore atteint la barre des 70 000 kilomètres. Estimée à 3 000 euros, elle sera disponible sur le site de Paris Sud.

On termine avec cette Ducati Streetfighter V2 de 2022 estimée à 6 000 euros. Il y aura quelques frais à prévoir puisque le faisceau électrique sera à remplacer entièrement ainsi que la batterie.