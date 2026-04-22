C’est une décision fait parler.

Selon nos confrères belges de l’Avenir, « la bourgmestre de Bouillon (en Wallonie, Belgique, ndr), Marie-Julie Nemery, devrait bientôt prendre un arrêté communal interdisant la circulation des motos sur la N865, qui traverse sa commune. L’interdiction devrait entrer en vigueur le 1er mai. »

Théâtre de plusieurs accidents, ce tronçon de sept kilomètres reliant entre Dohan et Mortehan, ne devrait plus voir circuler de motos, sauf pour les trajets locaux, ainsi en a décidé l’autorité locale, pour le grand bonheur d’une partie de ses administrés : « Tout contrevenant s’expose à des sanctions conformément à la législation en vigueur. »

Cette interdiction, qui devrait se prolonger durant tout l’été, sera l’objet de contrôles réguliers des forces de l’ordre, tandis que des panneaux seront installés pour la signaler aux motards et avertir de la mise en place d’une déviation.

Les motards une nouvelle fois stigmatisés

Pour justifier la décision, les autorités évoquent des excès de vitesse récurrents, des comportements dangereux et des nuisances sonores, tout en assurant que cette mesure respecte bel et bien la loi belge, et ce malgré une réelle discrimination et atteinte à la liberté de circulation des motards par rapport aux autres utilisateurs de la route.

L’annonce de cette interdiction n’a d’ailleurs pas tardé à faire réagir, notamment Géraldine, pourtant maman d’un jeune motard ayant perdu la vie sur cette même route et qui s’insurge de l’instrumentation de ce drame : « Tout n’est qu’excuse, ils jouent de la mort de mon fils pour dire que c’est une route accidentogène, or c’est faux. Le seul accident grave qu’il y a eu à ma connaissance à cet endroit, c’est celui de mon fils. Pourquoi interdire à un endroit ce qui est toléré ailleurs ? »

Une pétition existe même pour contester la mesure.