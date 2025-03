Damon Motorcycles, autrefois considérée comme l’une des marques de motos électriques les plus prometteuses au monde, traverse une crise profonde. Malgré des chiffres impressionnants annoncés et plus de 1 000 motos vendues en précommande, la marque n’a pas encore livré un seul modèle. Cette situation, couplée à des départs clés et des difficultés financières, met en péril l’avenir de l’entreprise.

Damon Motorcycles avait fait sensation en annonçant des spécifications techniques impressionnantes pour son premier modèle : 200 chevaux, 200 Nm de couple, une autonomie de près de 300 kilomètres et une vitesse maximale de 320 km/h. Ces chiffres, comparables à ceux des motos thermiques haut de gamme comme la Ducati Panigale V4, avaient suscité un immense enthousiasme dans le monde des deux roues électriques.

Cependant, malgré ces promesses, Damon n’a pas réussi à produire et à livrer un seul modèle. La pandémie a certes perturbé les plans de nombreuses entreprises, mais Damon semble avoir été particulièrement touché. En 2023, la marque avait annoncé la production de 1 000 unités pour la même année, mais 2024 est passé sans qu’aucune moto ne soit livrée. Aucun changement n’est prévu pour 2025, ce qui laisse planer un doute sérieux sur la viabilité de l’entreprise.

La situation interne de Damon Motorcycles semble également préoccupante. Plusieurs cadres et membres clés de l’équipe ont quitté l’entreprise, ce qui a fragilisé sa structure. Derek Dorresteyn, le directeur technique, a annoncé son départ sur LinkedIn, tandis que Dominique Kwong, l’un des cofondateurs, a quitté l’entreprise en 2023. Ces départs ont été accompagnés d’une vague de licenciements, représentant 30 % des effectifs entre 2023 et 2024, comme l’a révélé le PDG lui-même sur Reddit.

Des promesses éblouissantes, un réel désastre

En plus de ces défis humains, Damon a également dû faire face à un déménagement de Vancouver (Canada) à la Californie (États-Unis), une opération coûteuse et complexe qui a probablement ajouté à la pression financière de l’entreprise.

Les problèmes de Damon ne se limitent pas à la production. Selon des sources internes, les fonctionnalités d’assistance à la conduite largement promues par la marque étaient soit absentes, soit non fonctionnelles lors des tests. Ces lacunes techniques ont certainement contribué à éroder la confiance des investisseurs et des clients potentiels.

Un ancien employé a déclaré : « Damon livrera-t-il des motos à ses clients ? Tout est possible, mais en réalité, les chances sont faibles. Sans un gros investissement en capital, je ne pense pas que ce soit faisable. »

Avec des promesses non tenues, des départs clés, des difficultés financières et des fonctionnalités manquantes, l’avenir de Damon Motorcycles semble compromis. La marque, qui était autrefois considérée comme un leader potentiel dans le domaine des motos électriques, lutte désormais pour survivre.

La crise de Damon Motorcycles sert d’avertissement pour l’industrie des motos électriques, qui est en pleine expansion mais aussi en pleine consolidation. Les marques doivent non seulement innover techniquement, mais aussi gérer leurs ressources de manière efficace pour tenir leurs promesses et maintenir la confiance des clients et des investisseurs.

Pour l’instant, les quelques fans de motos électriques devront patienter avant de voir si Damon pourra surmonter ces défis et finalement livrer les motos qu’elle a promises. Le chemin vers la production de masse est semé d’embûches, et Damon en est un exemple frappant.