Présentée dans le cadre de la troisième édition du Deus Swank Rally on Ice, en Andorre, un événement organisé par Deus Ex Machina, la Yamaha XSR900 relookée a fait sensation.

La collaboration entre Yamaha Motor Europe et Deus Ex Machina, qui dure maintenant depuis dix ans, a, cette année donné naissance à cette XSR900 personnalisée, résolument orientée tout-terrain.

Véritable hybride entre une enduro et une moto de flat-track, elle a fait ses débuts sur glace lors du Swank Rally on Ice 2026.

Un style entièrement revu par Deus Ex Machina pour cette Yamaha XSR900

Pour l’occasion, Deus Ex Machina a transformé le CP3 japonais avec un look de YZ vintage (YZ125 et YZ250 des années 1990 selon la marque), du rose qui tranche avec le blanc immaculé de la neige, et des pièces exclusives dont certaines créées spécialement pour cette moto : plaques de numéros latérales, carénage avant minimaliste, composants exclusifs fabriqués à la main, échappement Akrapovič pour le style et le son, et surtout, des pneus neige cloutés.

Côté mécanique, la moto reprend la base de la XSR900 traditionnelle, avec le moteur trois-cylindres de 890 cm3 offrant 119 chevaux. Une puissance qui n’est pas vraiment exploitable sur les tracés enneigés voire glacés de l’événement andorran.

À en croire les nombreux regards suscités par cette moto, la transformation réalisée par Deus Ex Machina a fait parler d’elle, et c’était bien là le but principal de l’opération.