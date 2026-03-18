Arrivé sur le marché l’année dernière, le Yamaha RayZR 125 est l’outil parfait pour se faufiler entre les voitures avec son poids plume de 99 kg tous pleins faits.

Mais attention : sur certaines séries, le frein avant du petit scooter 125 cm3 japonais a tendance à faire du zèle.

Yamaha vient de lancer une procédure de rappel pour un piston d’étrier un peu trop paresseux au moment de relâcher la pression. Résultat ? Ça frotte, ça chauffe.

Yamaha précise : « Sur certaines unités, lors de la conduite et pendant la phase de freinage, le piston de l’étrier de frein avant pourrait ne pas revenir à sa position initiale lorsque le levier de frein avant est relâché. Il en résulte un fonctionnement incorrect de l’étrier de frein avant. Dans les cas extrêmes, un frottement excessif des plaquettes de frein sur le disque de frein avant pourrait apparaître. »

En résumé, après avoir freiné puis relâché le levier de frein avant le scooter semble encore avoir envie de s’arrêter. Outre l’usure prématurée des consommables, cela peut entraîner une surchauffe du système de freinage et une perte de performance.

Un rappel en concession pour le changement du frein avant

Pour régler le problème, la marque ne se contente pas d’un simple nettoyage. La campagne de rappel prévoit le remplacement impératif de l’étrier de frein avant complet et du maître-cylindre de frein avant.

Si l’intervention est lourde, comme tout rappel constructeur, l’opération est entièrement gratuite.

Si vous êtes propriétaire d’un RayZR 125, vous avez normalement déjà reçu (ou allez recevoir) un courrier recommandé. La marche à suivre est classique : contacter son concessionnaire Yamaha pour prendre rendez-vous.