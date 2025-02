Euro5+, une nouvelle connectivité smartphone et une robe inédite pour le petit scooter Yamaha RayZR 125 cm3

Accessible avec un simple permis B et une rapide formation de sept heures, comme tous les modèles 125 cm3, le Yamaha RayZR est aussi le scooter le plus léger de la gamme Yamaha (99 kg), ce qui fait de lui un allié idéal en ville.

Déjà commercialisé sur le marché indien, le Yamaha RayZR 125 cm3 est arrivé en Europe il y a quelques mois, et pour 2025, conserve ses différentes caractéristiques tout en profitant d'une mise à jour de son moteur de 125 cm3 Blue Core pour se mettre en conformité avec la réglementation Euro5+.

Disposant d'un coffre de rangement sous la selle qui peut accueillir un casque ou un sac de courses, d'un système Start & Stop qui coupe automatiquement le moteur lorsque le scooter s'arrête aux feux ou aux carrefours, et d'un générateur Smart Motor qui assure des démarrages silencieux, le RayZR offre également la possibilité de rester connecté lors des déplacements via l'application Yamaha MyRide. Elle relie le smartphone au scooter via Bluetooth, permettant de voir les notifications d'appel, d'e-mail et de SMS sur l'écran LCD.

Une nouvelle teinte pour 2025 pour le petit scooter Yamaha

Pour 2025, outre ces quelques changements mineurs, le scooter Yamaha RayZR 125 cm3 bénéficie également d'un nouveau coloris Cyan Mat, qui s'ajoute aux Anodized Red et noir Midnight Black disponible l'année dernière.

Côté tarif, on ignore encore si le prix du scooter affiché à 2 499 euros en 2024 sera encore de vigueur concernant le millésime 2025.