Pour 2026, la marque Husqvarna veut miser sur la tranquillité d’esprit de ses clients et les assurer de la fiabilité de ses motos.

À l’instar de KTM, autre entité du « nouveau » groupe « Bajaj Mobility AG » (anciennement Pierer Mobility AG), Husqvarna étend la garantie de ses modèles à 4 ans. Une couverture qui devient donc la norme gratuite pour l’ensemble du catalogue des modèles homologués route du constructeur.

Du côté des roadsters, ce sont donc les Svartpilen 125, Svartpilen 401, Svartpilen 801, Vitpilen 125, Vitpilen 401 et Vitpilen 801 qui sont désormais couvertes quatre ans.

La durée de couverture identique est assurée pour les aventurières 701 Enduro, Norden 901, la Norden 901 Expedition et pour la 701 Supermoto.

Toute la gamme routière Husqvarna couverte 4 ans

Il est important de souligner que cette garantie s’applique également aux millésimes 2025 en stock chez les distributeurs Husqvarna agréés, ainsi qu’aux unités déjà vendues, dès lors que toutes les conditions sont remplies.

Pour que les 4 ans restent valides, il faut montrer patte blanche avec un carnet d’entretien à jour. Tous les entretiens doivent être réalisés dans un atelier Husqvarna agréé et conformément au plan d’entretien officiel du constructeur.

En complément, les clients des marchés européens profiteront aussi du service Roadside Assistance. À chaque révision effectuée, l’assistance routière est prolongée jusqu’à 12 mois ou jusqu’au prochain entretien programmé.