Husqvarna présente les millésimes 2026 de ses Enduro et Supermoto

Après leurs cousines autrichiennes, les KTM 690 SMC R et 690 Enduro R, voici venu le temps des présentations pour les millésimes 2026 des Husqvarna 701 Enduro et 701 Supermoto.

Deux motos aux ambitions différentes, mais qui reposent sur une base commune : le moteur monocylindre LC4 revu, conforme à la norme Euro 5+ et délivrant une puissance accrue, passant de 74 chevaux à 79 chevaux.

Les suspensions WP ont également été mises à jour et la nouvelle électronique, y compris les modes de conduite avancés et les options ABS, améliorent encore l'expérience de conduite.

Un nouveau tableau de bord TFT de 4,2 pouces avec connectivité et interface modernisée fait aussi son apparition sur les deux modèles suédois.

C'est déjà 2026 chez Husqvarna

Parmi les nouveautés 2026, on retrouve également sur la 701 Enduro le Dynamic Slip Adjust. Il ajuste automatiquement le patinage de la roue arrière en fonction de la traction disponible et est conçu pour abaisser le niveau de contrôle de traction de la moto (MTC) lorsque nécessaire. Par exemple, si un pilote utilise le MTC à un niveau de réglage élevé et qu'il est confronté à une zone boueuse ou une montée abrupte, le système permet temporairement plus de patinage sans couper la puissance du moteur. Une fois la traction retrouvée, les niveaux de couple et de patinage reviennent automatiquement au réglage MTC d'origine.

La 701 Supermoto dispose quant à elle de l'ABS Supermoto+, qui permet aux pilotes de faire glisser volontairement la roue arrière (en entrée de virage) avec un angle limité. Pendant ce temps, l'ABS reste actif sur la roue avant pour une stabilité continue.

Un nouveau phare LED et des graphismes inédits font aussi partie des nouveautés de ces millésimes 2026 des Husqvarna 701 Enduro et 701 Supermoto, dont les tarifs n'ont pas encore été communiqués.