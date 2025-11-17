Une vague de rappel chez Husqvarna

Fragilisée par la situation pour le moins délicate de sa maison mère, le groupe KTM, Husqvarna fait suite à l’annonce du rappel en concession récent des KTM 125, 390 et 990 Duke pour à son tour inviter sertains de ses clients à se rendre chez un distributeur de la marque pour procéder au remplacement du joint du bouchon de réservoir de carburant.

Ce sont les modèles Svartpilen et Vitpilen 125 et 401 de l’année 2024 qui sont concernés par cette campagne de rappel. Un problème que les deux roadsters suédois partagent ainsi avec leurs cousines autrichiennes.

Comme KTM, Husqvarna précise : « Lors de contrôles qualité, il a été constaté que certains joints pourraient ne pas respecter les standards de l’entreprise, ce qui, dans de rares cas, pourrait entraîner une fuite de carburant. Par mesure de précaution et pour maintenir les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité, Husqvarna Mobility remplacera ce joint sur toutes les motos concernées. »

Changement de joint du bouchon du réservoir de carburant pour les Husqvarna

Si les clients concernés par la campagne de rappel seront contactés directement par courrier, Husqvarna permet également de vérifier la liste des modèles en cause en consultant la rubrique « Service » sur le site officiel Husqvarna.

Comme c’est toujours le cas pour ce type d’opération, l’intervention sera réalisée gratuitement et exclusivement par les distributeurs Husqvarna agréés.

La marque n'a en revanche pas spécifié le nombre exact de motos que cette campagne de rappel représente.