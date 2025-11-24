Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Moto et Motards est de retour !

Dans Moto / Loisirs

Olivier Cottrel

0  

Titre culte de la presse moto, Moto et Motards va renaître sous l’impulsion de Stéphane Lacaze et Karine Sliz. Le concept, un format 100 % digital qui sera disponible sur la chaîne Youtube de Moto et Motards.

Moto et Motards est de retour !

Titre de presse iconique de la presse moto, Moto et Motards est absent des kiosques depuis la fin de l’année 2023, laissant toute une partie de la communauté motarde orpheline de cet esprit motard « à l’ancienne ».

La publication, créée en 1997 par Karine Sliz et incarnée récemment par Stéphane Lacaze va aujourd’hui renaître avec un tout nouveau format 100 % digital.

Aux manettes de la renaissance de Moto et Motards via la plateforme Youtube, on retrouve donc fort logiquement Stéphane Lacaze et Karine Sliz, qui se partageront les rôles.

Le retour d’un nom culte du paysage moto français

Exploitant la chaîne Youtube de Moto et Motards à travers sa société de production Triple 6, Stéphane Lacaze s’occupera des vidéos et reportages aux côtés de son fils, laissant à Karine Sliz le soin de gérer les réseaux sociaux et autres supports médias.

Ce retour en force de Moto et Motards dans le paysage moto français a de quoi faire plaisir, et devrait ravir de nombreux motards tricolores et toute une communauté attachée au ton et aux connaissances pointues de l’une des références du journalisme moto.

 

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité