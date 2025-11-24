Moto et Motards est de retour !
Titre culte de la presse moto, Moto et Motards va renaître sous l’impulsion de Stéphane Lacaze et Karine Sliz. Le concept, un format 100 % digital qui sera disponible sur la chaîne Youtube de Moto et Motards.
Titre de presse iconique de la presse moto, Moto et Motards est absent des kiosques depuis la fin de l’année 2023, laissant toute une partie de la communauté motarde orpheline de cet esprit motard « à l’ancienne ».
La publication, créée en 1997 par Karine Sliz et incarnée récemment par Stéphane Lacaze va aujourd’hui renaître avec un tout nouveau format 100 % digital.
Aux manettes de la renaissance de Moto et Motards via la plateforme Youtube, on retrouve donc fort logiquement Stéphane Lacaze et Karine Sliz, qui se partageront les rôles.
Le retour d’un nom culte du paysage moto français
Exploitant la chaîne Youtube de Moto et Motards à travers sa société de production Triple 6, Stéphane Lacaze s’occupera des vidéos et reportages aux côtés de son fils, laissant à Karine Sliz le soin de gérer les réseaux sociaux et autres supports médias.
Ce retour en force de Moto et Motards dans le paysage moto français a de quoi faire plaisir, et devrait ravir de nombreux motards tricolores et toute une communauté attachée au ton et aux connaissances pointues de l’une des références du journalisme moto.
