Kove veut booster son offre avec une nouvelle sportive de moyenne cylindrée

Quelques mois seulement après la dernière mise à jour de sa sportive de moyenne cylindrée, la 450RR, le constructeur chinois Kove semble avoir déjà quasiment finalisé la mise au point de son successeur, la 475RR. Un modèle bénéficiera d’améliorations substantielles, notamment une cylindrée accrue et un design entièrement revu.

Selon nos confrères de Cycle World, Kove a déposé des brevets concernant le nouveau moteur qui équipera la 475RR. Alors que le quatre-cylindres actuel de la 450RR offre aujourd’hui 70 chevaux à 13 000 tr/min et un couple maximal de 39 Nm à 9 000 tr/min, l’augmentation de la cylindrée devrait lui permettre d’approcher les 75 chevaux.

Plus de cylindrée et une puissance en hausse pour la nouvelle sportive Kove

Le reste de la moto semble conserver la plupart des composants de la sportive actuelle, notamment avec un châssis et un système de freinage inchangés.

En revanche, le bras oscillant a été entièrement repensé, tout comme le carénage de la 475RR, arborant des lignes encore plus acérées et aérodynamiques que celui de sa devancière.

Le réservoir et la partie arrière de la moto semblent avoir été largement revus aussi, tandis que la suspension devrait également bénéficier d’une mise à jour avec un amortisseur arrière réglable.

Avant de voir arriver en France la famille des 475 Kove, nous devrions d’abord découvrir celle des 450, avec les modèles exposés à Milan : le roadster 450R et la sportive 450RR dans son édition spéciale 2026 : Isle of Man.