Une pluie de nouveautés pour la marque chinoise Kove

Après sa 450 Rally, la NK 125R, la 510X et les 800X déjà disponibles en France, Kove a dévoilé sur le salon EICMA de Milan plusieurs nouveautés qui devraient lui permettre de toucher un plus large éventail de motards.

Dans la gamme Adventure, les nouvelles 800X Pro (pour sa version 2026, elle intègre un accélérateur électronique ride-by-wire, un régulateur de vitesse, un shifter up & down et une nouvelle palette de couleurs), 800X Rally et 800X GT (Touring) témoignent une nouvelle fois de l’engagement de la marque envers l’aventure et la polyvalence. Les deux premières ont bénéficié d’améliorations, tandis que la GT, version Touring, complète la gamme Adventure avec des options adaptées à tous les types de motards (suspension revisitée, selle chauffante, poignées chauffantes, régulateur de vitesse, quatre modes de conduite, shifter (montée et descente des rapports), accélérateur électronique ride-by-wire et système Bosch MSC avec IMU à six axes, qui gère l’ABS en virage et l’antipatinage).

Dans la gamme Rallye, la 450 Rally arrive aussi avec des améliorations et de nouvelles livrées.

Dans le segment Street, les modèles 350RR (héritière du modèle engagé en championnat du monde Supersport 300), 450R (un roadster sportif de 65 chevaux pesant 164 kg), 450RR (MY26 Isle of Man, 70 chevaux, 165 kg) constituent la nouvelle famille Street/Sport de la firme chinoise.

Enfin, les nouvelles MX250 Cross R et MX450 Cross R de deuxième génération ont été entièrement repensées pour offrir des performances maximales.

En plus des modèles de série, Kove a aussi dévoilé les prototypes MX250 Enduro et MX450 Dual Sport, ainsi que les 625X PRO et 650RR, qui préfigurent de la prochaine génération de modèles de la marque.

Autant de nouveautés que l’on devrait bientôt voir apparaître dans le catalogue de la marque, y compris en France.