Le garage secret de Richard Hammond : un trésor roulant où dort l’une des Ducati les plus rares au monde

Pour la première fois, Hammond a rassemblé toutes ses motos dans un même lieu. Pas un hangar poussiéreux : un showroom personnel, un salon mécanique où chaque machine raconte une époque, un style, une histoire. Et le résultat est renversant.

Hammond l’assume : il n’avait jamais vu toute sa collection réunie. Maintenant que c’est fait, on comprend mieux : c’est une galerie d’art motorisée.

Le Japon nostalgique, celui qui vous scotchait aux vitrines dans les années 90 est là : Kawasaki ZXR 750, la sportive qui faisait rêver toute une génération. Kawasaki KR1S, une 2-temps explosive, docile jusqu’à 7 000 tr/min avant de hurler comme une bête démoniaque.

Mais aussi, Suzuki Katana 1100, vision futuriste des années 80. Suzuki GSX-R1100, la superbike qui a mis fin à la guerre des cylindrées. Sans oublier, la Yamaha FZR, autre icône d’une époque où tout allait trop vite et la Honda CBX, monument mécanique à 6 cylindres, si large qu’on dirait qu’elle prend toute la route rien qu’en la regardant de face.

L’Italie n’est pas en reste avec la beauté, l’agressivité… et surtout deux Ducati de collection. Là, c’est le frisson. Hammond possède deux 916, dont une pièce ultra rare :

Ducati 916 SPS « Fogarty », une série limitée, encore plus affûtée, encore plus sauvage. Embrayage à sec qui vibre à travers le carter, fibre de verre partout, design Tamburini qui frôle la perfection. Une véritable superbike des années 90, sans filtre, sans compromis, sans électronique. Une moto qui fait transpirer rien qu’en la regardant.

Hammond les utilise. Toutes

Les icones de sa Gracieuse Majesté ne sont pas oubliées. Norton café racer, le mythe britannique par excellence. OK Supreme, presque une relique. Triumph Bonneville et Triumph Trophy, fidèles à l’esprit anglais : simples, robustes, indestructibles. Royal Enfield Interceptor, pure, dépouillée, immortelle.

L’Allemagne répond présent avec un boxer de 1929, témoin vivant d’un passé glorieux. Hammond expose une BMW de 1929, parfaitement restaurée. Une moto presque centenaire, mais qui respire encore.

Et à côté, ses BMW modernes, dont une RT, son “camion” personnel pour aller à Londres : sacoches, régulateur, confort absolu.

Les légendes : Brough Superior, Indian Big Chief… des machines sacrées sont sur la liste. Brough Superior SS80, la Rolls-Royce des motos, vénérée par Lawrence d’Arabie.

Indian Big Chief 1946, un monstre inversé : accélérateur à gauche, embrayage au pied gauche, boîte à droite. Une énigme mécanique qui roule encore.

Entre ces monuments, il y a aussi : sa Honda SS50, sa toute première moto, un billet retour vers ses 16 ans ; une Indian FTR 1200 Carbon, son jouet moderne préféré ; une autre FTR 1200, hors d’usage mais conservée pour l’histoire.

Le plus beau dans tout ça ? Ce garage n’est pas un musée. Hammond démarre, roule, écoute, raconte. Il n’expose pas des trophées, il partage des histoires. Aucune moto n’est là pour faire joli, et ça se voit : elles vivent. Cette collection révèle le vrai Richard Hammond : un passionné, un mécano, un nostalgique et un gosse qui n’a jamais vraiment grandi.