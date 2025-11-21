Une plongée dans l’univers de Steve McQueen à Rétromobile

Légende du paysage cinématographique mondial, Steve McQueen était aussi un véritable passionné d’automobiles et de motos.

C’est cette passion que les visiteurs du salon dédié aux véhicules de collections auront l’occasion de découvrir lors du 50ème anniversaire de Rétromobile.

« C’est sur les circuits que je suis le plus heureux, seul sur une moto à fond la caisse. C’est là que je veux être, je préfère faire ça plutôt que de jouer dans les films », avait même pour habitude dire l’acteur.

Pour le tournage de La Grande Évasion, McQueen, a même eu l’occasion de combiner l’un et l’autre, suggérant à John Sturges, le réalisateur du film, la scène finale culte où McQueen, alias le capitaine Virgil Hits, réussit à semer ses geôliers allemands en sautant par-dessus un réseau de barbelés. Si cette cascade a été réalisée par son ami Bud Ekins, aucune des autres scènes de la course-poursuite à moto ne lui a échappé.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Fait moins connu du grand public, dans la foulée de La Grande Évasion, Steve McQueen gagne sa place à l’International Six Days Trial (ISDT) disputé du 7 au 12 septembre 1964 à Erfurt, en Allemagne de l’Est. L’acteur est enrôlé dans l’équipe américaine en compagnie de sacrées pointures : Bud bien évidemment mais également son frère Dave, Cliff Coleman et Johnny Steen en pilote de réserve. Les six Triumph TR6 SC spécialement préparées pour l’événement par la marque seront exposées à Rétromobile.

On retrouvera aussi, sur le salon Rétromobile, qui se tiendra du 28 janvier au 1er février 2026 à la Porte de Versailles, l’une des 300 rééditions de la Triumph Rickman Métisse MK3 de 1966, la Triumph N13 Bud Ekins 1963 Desert Slade, la Husqvarna 400 Cross de 1971 pour ne citer que les principales.