ActualitE

Se faire flasher par un radar en Italie peut maintenant rapporter de l’argent

Moto / Pratique

Olivier Cottrel

Avec plus de 11 000 radars installés sur le territoire, l’Italie est de loin le pays européen qui en compte le plus. Problème, la grande majorité de ceux-ci, mis en place par les municipalités, est illégale. Et la justice a tranché, tous ceux verbalisés par ces radars illégaux vont pouvoir être indemnisés.

Nous vous en parlions il y a quelques mois, l’Italie a lancé la chasse aux radars illégaux.

Avec plus de 11 000 radars installés sur les routes transalpines, le pays fait même figure de champion d’Europe en termes de nombre de radars.

Installés par les municipalités italiennes avant tout pour des raisons financières, de nombreux radars sont pourtant illégaux aux yeux du Gouvernement italien, qui a décidé de sévir concernant leur installation parfois anarchique.

Et la justice vient de donner raison à l’État, en décidant l’annulation des amendes dressées aux automobilistes et motards par ces radars illégaux.

Une indemnisation en plus du remboursement de l’amende

Un jugement récent du tribunal de Cosenza va même encore plus loin que l’annulation des amendes, il a ordonné l’indemnisation des conducteurs verbalisés par les radars jugés illégaux.

La loi italienne est très claire sur le sujet : un radar automatique n’est valide que s’il est certifié conforme aux spécifications techniques, si son installation respecte les normes de sécurité et s’il est correctement signalé.

Si une commune a installé un radar sans autorisation, avec une signalisation inadéquate ou à un endroit inapproprié, elle doit désormais non seulement rembourser les amendes, mais aussi verser des dommages et intérêts.

L’indemnisation comprend en effet le remboursement de l’amende mais aussi les frais de justice et les intérêts.

Cette nouvelle donne va obliger de nombreuses municipalités à revoir leurs radars, leur documentation et leur installation afin de se mettre en conformité avec la loi sous peine de voir les demandes d’indemnisation exploser.

