L'Italie veut lancer la chasse aux radars !

Avec près de 4 500 radars, la France fait figure de petit joueur par rapport à l’Italie, qui en compte plus de 11 000 (11 171 selon la plateforme SCdb.info) sur l’ensemble de son territoire. Un chiffre qui en fait tout simplement le numéro un européen.

Beaucoup trop, selon les aveux mêmes du gouvernement italien, qui juge aujourd’hui que ces radars servent avant tout à faire de l’argent plutôt qu’à sauver des vies.

Concédée aux municipalités, qui en profitent pour faire grimper leurs revenus en installant des radars dans des zones peu accidentogènes mais fort bien rémunératrices, la gestion des radars italiens est dans le collimateur du gouvernement italien de Giorgia Meloni.

Selon les médias italiens, l’argent collecté par ces nombreux radars ne sert d’ailleurs pas plus à améliorer la sécurité routière, mais elle plus souvent utilisé pour d’autres dépenses municipales courantes.

En réaction à cette grogne qui monte en Italie sur le sujet, Giorgia Meloni et son gouvernement ont décidé d’agir et de revoir le Code la route local afin de réglementer la gestion des radars comme l’a confirmé le vice-Premier ministre, Matteo Salvino : « Pour sauver des vies à proximité des écoles et des hôpitaux, il faut des radars, mais placés du jour au lendemain sur les routes principales pour taxer les automobilistes, ils n'ont pas grand-chose à voir avec la sécurité. »

Parmi les pistes explorées par les autorités italiennes, outre le fait d’accorder aux préfets le dernier mot en ce qui concerne leur implantation et gestion, le Code de la route révisé pourrait tout simplement interdire les radars dans les agglomérations limitées à moins de 50 km/h et sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure à 90 km/h.