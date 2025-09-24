Vente Aguttes: 120 motos de légende jusqu'au 25 Septembre

La maison de ventes aux enchères Aguttes vous propose d'acquérir une ou plusieurs machines en provenance d'un musée situé en Catalogne. La vente se terminera ce jeudi 25 septembre à partir de 14 heures.

Cent sept machines plus divers lots sont actuellement proposés. Vous pouvez enchérir à tout moment uniquement en ligne en vous inscrivant sur le site AguttesOnline. L'heure butoir pour enchérir est précisée sur chaque lot.

L'adresse exacte où retirer les lots n'était pas encore dévoilée lors de la rédaction de cet article. Seul indice, il s'agit d'un musée situé en Espagne du côté de la Catalogne.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 24 %. Pour vous faciliter les choses, le montant frais compris est indiqué sur chaque lot.

Les lots seront à retirer sur rendez-vous en Catalogne du 1er au 3 octobre et du 15 au 17 octobre. À partir de cette dernière date, des frais de stockage s'élevant à 20 euros HT par jour pourront être facturés. Si vous le voulez, vous pouvez vous rapprocher de la maison de ventes Aguttes pour organiser le rapatriement de votre ou vos lots.

Sur trois roues

Si, comme moi, vous avez un faible pour les side-cars, voici quelques lots proposés dans cette vente.

Ce 150 cm3 du constructeur Italien Iso est estimé entre 2 000 euros et 3 000 euros. Il n'y a aucune enchère pour le moment, la mise à prix étant proposée à 2 000 euros.

Bien évidemment, les marques Espagnoles sont omniprésentes dans cette vente. Cette Rieju (pour Riera et Juanola, les deux fondateurs de la marque) 175 cm3 de 1953 est annoncée comme étant en très bon état. L'estimation est fixée entre 2 000 euros et 3 000 euros et l'enchère actuelle est à 2 000 euros.

On monte d'un cran côté tarif avec ce scooter Vespa 125 cm3 de 1953 qui, avec son petit side-car, est estimé entre 5 000 euros et 7 000 euros. Actuellement, on en est à 5 250 euros.

Là, c'est du sérieux. Si les trois side-cars précédents sont destinés à la balade tranquille à deux, avec cet attelage Zundapp K 600, vous pourrez même partir à quatre. Le budget à prévoir est obligatoirement plus important: l'estimation est entre 20 000 et 25 000 euros et la mise à prix est à 10 500 euros.

