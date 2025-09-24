Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Vente Aguttes: 120 motos de légende jusqu'au 25 Septembre

Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

Vente Aguttes: 120 motos de légende jusqu'au 25 Septembre

Les deux-roues principalement Espagnols de la vente

 

 Quand on parle de motos Espagnoles, la marque Bultaco arrive dans le peloton de tête. Pour cette dernière version de la Metralla GTS 250 cm3, on en attend entre 1 500 euros et 2 500 euros. Pour le moment, une offre à 1 900 euros est en cours.

Bultaco Metralla GTS 250 cm3 1977 (lot n° 4)
Bultaco Metralla GTS 250 cm3 1977 (lot n° 4)

 

 L'enseigne Sanglas (comme le whisky mais à consommer avec modération) est moins connue mais elle a quand même existé du début des années quarante jusqu'en 1981. Cette 400 cm3 de 1973 a son estimation proposée entre 800 euros et 1 300 euros. La dernière enchère observée est à  1 000 euros.

Sanglas 400 cm3 1973 (lot n° 27)
Sanglas 400 cm3 1973 (lot n° 27)

 

 Chez nous, la marque Ossa est surtout connue dans le domaine du tout-terrain. Pour l'instant, personne ne s'est manifesté pour acquérir cette 250 cm3 Copa de 1979 (estimation entre 2 000 et 4 000 euros, mise à prix 2 000 euros).

Ossa Copa 250 cm3 1979 (lot n° 77)
Ossa Copa 250 cm3 1979 (lot n° 77)

 

 Avant de créer la marque Bultaco, Francesc Xavier Bulto, en association avec Pere Permanyer, avait fondé l'enseigne Montesa. Cette petite routière D 51 de 1951 est estimée entre 2 800 euros et 3 800 euros. Pas d'enchère pour l'instant, c'est toujours la mise à prix qui est affichée à 1 400 euros.

Montesa D51 1951 (lot n° 57)
Montesa D51 1951 (lot n° 57)

 

 N'hésitez pas à aller voir tous les lots qui sont proposés dans cette vente qui ne se limite pas aux motos espagnoles...

