En route pour l'aventure avec la Yamaha WR125R

Yamaha ouvre le champ des possibles avec sa nouvelle WR125R.

Une moto au look tout-terrain qui lui convient à merveille puisque ses ambitions sont multiples.

Se frayer un passage en ville, se faire plaisir en forêt ou sur des routes de campagne, la Yamaha WR125R offre de nombreuses possibilités et se veut polyvalente.

Faisant son grand retour dans la gamme du constructeur japonais, la WR125R repose sur un moteur monocylindre de 125 cm³ à refroidissement liquide, injection, quatre soupapes et simple arbre à cames en tête. Il développe une puissance maximale de 11 kW à 10 000 tr/min et un couple maximal de 11 Nm à 6 500 tr/min, avec une consommation estimée de plus de 40 km/l (selon le mode WMTC), pour une capacité du réservoir de 8,1 litres.

Un premier pas vers la gamme Adventure Yamaha

La nouvelle Yamaha WR125R dispose aussi d'un tableau de bord LCD multifonction avec connectivité smartphone, de l'ABS sur le frein avant, un double phare à LED, d'une fourche KYB de 41 mm, d'un amortisseur arrière de type monocross ou encore de roues de 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière chaussées de pneus Dunlop D605.

La selle plate, perchée à 875 mm, tout de même, offre aussi une position de conduite très flexible qui permet au pilote de se mouvoir facilement sur la moto.

Modèle d'entrée de gamme du segment Adventure de Yamaha, la WR125R se positionne comme la moto 125 cm³ la plus accessible de la gamme Yamaha. Elle sera prochainement disponible en deux coloris : Icon Blue et Yamaha Black. Toutes les informations sur la disponibilité et le prix de cette nouveauté seront dévoilées plus tard en 2025 par Yamaha.