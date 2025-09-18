Yamaha dévoile ses tout-terrain 2026

Conçue pour que les plus jeunes (de 4 à 7 ans) puissent débuter dans l'univers du tout-terrain, la Yamaha TT-R50 est le plus petit modèle de la gamme Yamaha 4-temps. Facile à piloter, elle fait figure de jouet parfait pour initier les plus jeunes de la famille aux aventures en plein air.

Cette moto de 50 cm³ quatre-temps est équipée d'un démarrage électrique, d'une transmission à trois rapports et d'un embrayage automatique. Sa selle basse, sa légèreté et ses dimensions compactes favorisent la maniabilité et simplifient le transport de la moto.

De taille moyenne, conçue pour les pilotes en pleine croissance, la TT-R110 est quant à elle idéale pour les enfants de tous les âges qui veulent s’amuser sur deux roues. Elle repose sur un moteur de 110 cm³ 4-temps silencieux à démarreur électrique, d'une boîte de vitesses à quatre rapports, d'un embrayage automatique, de roues de 14 pouces à l'avant et 12 pouces à l'arrière chaussées de pneus à crampons résistants.

Pour 2026, les modèles TT-R50 et TT-R110 se distinguent par leurs nouveaux coloris et graphismes Icon Blue.

Les plus grands aussi ont droit à une mise à jour des motos d'enduro WR250F et WR450F.

La WR250F est une moto d’enduro reposant sur un moteur de 250 cm3 développé à partir de la YZ250F victorieuse au championnat MX2.

Pour 2026 elle conserve sa culasse innovante avec un port d’admission large et un arbre à cames hautes performances ainsi qu’une chaîne à faible friction. En complément, la suspension récemment actualisée et le cadre à poutre bilatérale développé à partir de la moto YZ250F, sont optimisés pour l’enduro. Des moyeux légers et trois rayons croisés favorisent l’absorption des chocs et la traction, tandis que les carénages compacts, la selle plate et les composants légers permettent une maniabilité optimale selon le constructeur. Sa fourche est réglable manuellement en compression et grâce à l’application Power Tuner pour smartphone.

Plus puissante, la WR450F complète la gamme avec son moteur 450 cm³ à culasse inversée de nouvelle génération et son châssis compact en aluminium, tous deux développés également depuis les motos utilisées en compétition.

La gestion du poids de la WR450F a été améliorée par la centralisation du réservoir de carburant et du silencieux, la roue arrière, le moyeu et le système de freinage allégés, ainsi que par l’embrayage léger et la batterie Lithium-Ion. La WR450F est également dotée d’une cartographie multifonction avec interrupteur, d’un garde-boue arrière pratique à attraper et d’un pad de guidon étanche.

Elle dispose d'une suspension KYB, d'un ECU spécifique enduro, d'un sabot moteur et d'une boîte de vitesses longue à cinq rapports.

Pour plus de tranquillité, la WR250F et la WR450F bénéficient, en première mondiale, du verrouillage électronique antivol, accessible via l’application gratuite Power Tuner de Yamaha. Une fonctionnalité qui permet aux propriétaires de verrouiller l’ECU de sorte que le moteur ne démarre pas tant que le propriétaire n’a pas débloqué sa machine en utilisant un mot de passe.

Pour 2026, les deux machines disposent d’une nouvelle selle bleue à surface antidérapante et de nouveaux graphismes.

Chaque moto tout-terrain Yamaha peut aussi être optimisée grâce à une large gamme d’accessoires d'origine.