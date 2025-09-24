Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

52 machines à Ste Geneviève-des-Bois le 26 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

 Une nouvelle vente aux enchères multisite Alcopa vous attend ce vendredi 26 septembre à partir de 10 heures. 52 lots vous attendent à cette vente...

52 machines à Ste Geneviève-des-Bois le 26 septembre

 C'est devenu une habitude puisque tous les mois, Alcopa vous donne rendez-vous pour sa vente multisite de deux-roues. Celle-ci se déroulera ce vendredi 26 septembre, toujours depuis Sainte Geneviève-des-Bois, et elle débutera à 10 heures. Cinquante-deux lots, répartis sur toute la France (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours), seront disponibles.

 

Frais et conditions de vente

 Pour cette vente, il faudra compter, pour les frais, 14,40% TTC du montant de l'adjudication avec un minimum de 360 € TTC (machines de + de 50 cm3). À cette somme viendront s'ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d'une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot).

 Pour les 50 cm3 (ou équivalents en électrique), les frais seront fixes (320 euros). Pour ceux qui enchérissent via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou +4% TTC si le matériel n'est pas immatriculé.

 Le règlement pourra se faire par virement ou par carte bancaire.

 

Du côté des machines neuves

 Les scooters électriques, principalement de la marque Oxygo, sont omniprésents dans la catégorie des véhicules neufs proposés dans cette vacation.

 Pour cet Oxygo Bingo équivalent à un 50 cm3, l'estimation est à 500 euros. Il est de 2025 et sera à récupérer au sud de la capitale.

Scooter électrique Oxigo Bingo 2025 (lot n° 6)
Scooter électrique Oxigo Bingo 2025 (lot n° 6)

 

 Toujours chez Oxygo, cette version utilitaire avec sa caisse isotherme, baptisée Cargo, affiche 4 kilomètres à son compteur (estimation 1 200 euros). Il se trouve du côté de Lyon.

Scooter électrique Oxygo Cargo 2025 (lot n° 16)
Scooter électrique Oxygo Cargo 2025 (lot n° 16)

 

 On ne va pas chipoter... Cette Indian Scout Bobber 1250 cm3 de 2024 affiche 650 kilomètres à son compteur. L'estimation, à 8 300 euros, tient compte du fait qu'un voyant est allumé.

Indian Scout Bobber 1250 cm3 (lot n° 14)
Indian Scout Bobber 1250 cm3 (lot n° 14)

 

 Toujours chez Indian, ce modèle Roadmaster de 2024 a 1 kilomètre. Elle est sur Paris-Sud et attend un minimum de 20 100 euros.

Indian Roadmaster 2024 (lot n° 29)
Indian Roadmaster 2024 (lot n° 29)

 

 Page suivante, retrouvez les machines d'occaz'...

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/