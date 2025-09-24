52 machines à Ste Geneviève-des-Bois le 26 septembre

C'est devenu une habitude puisque tous les mois, Alcopa vous donne rendez-vous pour sa vente multisite de deux-roues. Celle-ci se déroulera ce vendredi 26 septembre, toujours depuis Sainte Geneviève-des-Bois, et elle débutera à 10 heures. Cinquante-deux lots, répartis sur toute la France (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours), seront disponibles.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, il faudra compter, pour les frais, 14,40% TTC du montant de l'adjudication avec un minimum de 360 € TTC (machines de + de 50 cm3). À cette somme viendront s'ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d'une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot).

Pour les 50 cm3 (ou équivalents en électrique), les frais seront fixes (320 euros). Pour ceux qui enchérissent via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou +4% TTC si le matériel n'est pas immatriculé.

Le règlement pourra se faire par virement ou par carte bancaire.

Du côté des machines neuves

Les scooters électriques, principalement de la marque Oxygo, sont omniprésents dans la catégorie des véhicules neufs proposés dans cette vacation.

Pour cet Oxygo Bingo équivalent à un 50 cm3, l'estimation est à 500 euros. Il est de 2025 et sera à récupérer au sud de la capitale.

Toujours chez Oxygo, cette version utilitaire avec sa caisse isotherme, baptisée Cargo, affiche 4 kilomètres à son compteur (estimation 1 200 euros). Il se trouve du côté de Lyon.

On ne va pas chipoter... Cette Indian Scout Bobber 1250 cm3 de 2024 affiche 650 kilomètres à son compteur. L'estimation, à 8 300 euros, tient compte du fait qu'un voyant est allumé.

Toujours chez Indian, ce modèle Roadmaster de 2024 a 1 kilomètre. Elle est sur Paris-Sud et attend un minimum de 20 100 euros.

Page suivante, retrouvez les machines d'occaz'...