ActualitE

52 machines à Ste Geneviève-des-Bois le 26 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Les occaz de la vente du 26 septembre à Ste Geneviève-des-Bois

 

52 machines à Ste Geneviève-des-Bois le 26 septembre

Et les occaz'

 

 Elle semble très propre cette KTM 350 cm3 Freeride de 2013. Vous aimez l'enduro? Elle peut être pour vous avec un minimum de 1 700 euros. Il faudra vous rendre à Tours (37) pour la récupérer.

KTM Freeride 350 cm3 2013 (lot n° 2)
KTM Freeride 350 cm3 2013 (lot n° 2)

 

 Elle a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie: un trail Harley-Davidson!!! Avant elle, la fameuse V-Rod avait eu droit au même traitement... Cette Pan América 1250 de 2021 a un tout petit peu moins de 6 500 kilomètres. Disponible sur le site de Paris-Sud, son estimation est proposée à 8 300 euros.

Harley-Davidson Pan America 1250 2021 (lot n° 10)
Harley-Davidson Pan America 1250 2021 (lot n° 10)

 

 Pour les petits budgets, cette Honda CBF 1000 FA de 2012 est estimée à 1 000 euros. Elle a juste passé le cap des 73 000 kilomètres. Il faudra d'abord changer la batterie et ensuite se pencher du côté du feu avant gauche qui est annoncé "hors service". D'autres machines estimées à moins de 1000 euros seront également disponibles.

Honda CBF 1000 FA 2012 (lot n° 32)
Honda CBF 1000 FA 2012 (lot n° 32)

 

 L'estimation était tout d'abord affichée à 3 000 euros mais les exigences ont été revues à la baisse avec un minimum de 2 600 euros attendus pour cette  Yamaha 1300 FJR de 2007. La moto sera à récupérer sur le site de Tours.

 

Yamaha 1300 FJR 2007 (lot n° 38)
Yamaha 1300 FJR 2007 (lot n° 38)

 

 L'actualité des ventes aux enchères continue sur Caradisiac Moto avec de nouvelles vacations programmées dans les jours qui viennent.

