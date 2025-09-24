Et les occaz'

Elle semble très propre cette KTM 350 cm3 Freeride de 2013. Vous aimez l'enduro? Elle peut être pour vous avec un minimum de 1 700 euros. Il faudra vous rendre à Tours (37) pour la récupérer.

Elle a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie: un trail Harley-Davidson!!! Avant elle, la fameuse V-Rod avait eu droit au même traitement... Cette Pan América 1250 de 2021 a un tout petit peu moins de 6 500 kilomètres. Disponible sur le site de Paris-Sud, son estimation est proposée à 8 300 euros.

Pour les petits budgets, cette Honda CBF 1000 FA de 2012 est estimée à 1 000 euros. Elle a juste passé le cap des 73 000 kilomètres. Il faudra d'abord changer la batterie et ensuite se pencher du côté du feu avant gauche qui est annoncé "hors service". D'autres machines estimées à moins de 1000 euros seront également disponibles.

L'estimation était tout d'abord affichée à 3 000 euros mais les exigences ont été revues à la baisse avec un minimum de 2 600 euros attendus pour cette Yamaha 1300 FJR de 2007. La moto sera à récupérer sur le site de Tours.

L'actualité des ventes aux enchères continue sur Caradisiac Moto avec de nouvelles vacations programmées dans les jours qui viennent.