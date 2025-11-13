Vente du 20 septembre à Beauvais : toutes les motos vendues

Des estimations attractives, c’est ce qui pouvait caractériser la vente aux enchères « Automobilia, Véhicules de Collection, Sortie de Grange » qui s’est tenue le 20 septembre dernier à Beauvais dans l’Oise et qui était composée d’un peu plus de 110 lots (retrouvez notre article présentant cette vente en cliquant ici).

Le bilan de la vente

Le bilan de la vente est positif puisque comme nous l’avons annoncé dans l’énoncé, toutes les motos mais aussi les lots de pièces « moto » ont été attribués.

Neuf motos étaient disponibles et, bonne chose pour les acheteurs, six seront adjugées en dessous de l’estimation basse, une dans la fourchette estimative et deux au-delà de l’estimation haute.

Pour les dix lots de pièces, deux sont en dessous de l’estimation mini, trois dans ce qui était attendu et cinq au-dessus du maxi estimé. On notera qu’un beau lot de pièces de Laverda qui attendait entre 90 et 110 euros grimpera jusqu’à 700 euros.

Du côté des 50 cm3

Les petites cylindrées n’ont pas fait exploser les compteurs comme on peut le constater certaines fois. Ce Peugeot GT 10 de 1972 a été un peu amélioré (je ne sais pas si c’est le terme qui convient…). Son estimation était fixée entre 400 et 500 euros mais on s’est arrêté avant : adjugé 350 euros.

Pour ce Solex 1700, on est resté sage : adjugé 220 euros (estimation entre 400 et 500 euros). Par contre, le Solex Micron de 1969, on attendait entre 800 et 900 euros. Il sera disputé jusqu’à l’enchère de 1 310 euros.

Nous sommes ni en présence d’un 103, ni en présence d’un 51 ? Du coup, pour cette Motobécane M16 de 1980, l'estimation était entre 250 et 300 euros. Ce sera un petit peu moins avec une adjudication contre 220 euros.

Enfin, cette Mobylette SP 98 Spéciale du constructeur Motobécane de la fin des années soixante, l’estimation entre 500 et 600 euros sera respectée : adjugée 500 euros.

On tourne la page pour découvrir les résultats enregistrés par les 125 cm3 et les autres machines.