113 lots, des motos et des pièces à Beauvais le 20 septembre

Jean Jacques Cholot

 "Véhicules de Collection-Sortie de Grange" c'est l'intitulé de la vente qui se tiendra ce samedi 20 septembre à Beauvais (60). 113 lots sont inscrits pour cette vacation...

 C'est à Beauvais dans l'Oise que nous vous convions pour une nouvelle vente aux enchères de véhicules de collection. Au moment de la rédaction de cet article, cent treize lots étaient inscrits à cette vacation.

 La vente se tiendra ce samedi 20 septembre à partir de 14 heures 15. Plusieurs dizaines d'objets de décoration sur le thème des véhicules anciens et de la compétition ouvriront le bal. Ils seront suivis par les voitures, les motos et enfin les pièces détachées.

 Comme d'habitude, la vente  sera retransmise en live sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente et exposition

 Pour cette vente, nous serons sur des frais s'élevant à 20 % du montant de l'adjudication. Des frais pour les enchères déposées via le live pourront être appliqués. En général, le commissaire-priseur détaille tous les frais avant la vente.

 L'exposition des lots est à retrouver au 16 Rue Léonard de Vinci 60000 Beauvais le:
  - vendredi 19 septembre 2025 de 14h00 à 18h00
  - samedi 20 septembre 2025 de 09h00 à 12h00.

 

Les 50 cm3 de la vente

 Le contingent de deux-roues n'est pas très important mais quelques lots peuvent être intéressants. En petites cylindrées, il y aura ce Peugeot GT 10 "légèrement" modifié qui attendra entre 400 et 500 euros. Il est annoncé de 1972 et à remettre en état.

 Les ventes de deux-roues anciens sans Solex sont rares. Ici, c'est un 1700 sans papier (attestation sur l'honneur fournie par le vendeur) qui est estimé entre 400 et 500 euros. Un Solex Micron de 1969 avec sa carte grise et en partie restauré espère changer de main entre 800 et 900 euros.

 Du côté des mobs, cette Motobécane M16 de 1980 à restaurer sera proposée entre 250 et 300 euros. Il faudra prévoir les démarches pour l'immatriculation.

 On reste chez Motobécane avec cette SP 98 (rien à voir avec le carburant) supposée être de 1969. À restaurer et à remettre en route, il faudra compter entre 500 et 600 euros pour l'acquérir.

 Retrouvez les machines à partir de 125 cm3 page suivante.

