Les 125 et plus...

Pour les amateurs d'anciennes motos japonaises, il y aura cette Honda CB 450 K1 de 1971. Le compteur affiche 1757 kilomètres mais il a été changé lorsque le moteur a été changé par un élément du modèle K5. Avec sa carte grise, l'estimation est proposée entre 4 500 et 6 000 euros.

Cette BMW R50 Série 2 a déjà bien vécu. Il semblerait même qu'elle ait tâté du bitume... Sans carte grise et annoncé complète à 90 % (et même plus quand on aura retiré tout ce qui n'est pas sauvable), elle est estimée entre 800 et 1 000 euros. À noter que des lots de pièces pour ce modèle seront proposés lors de la vente.

Cette Jawa est présentée comme à restaurer. Disons plutôt qu'elle ferait une bonne donneuse d'organes. Du coup, l'estimation entre 500 et 600 euros paraît un peu élevée.

Pour cette Honda XL 125 cm3, une attestation sur l'honneur du vendeur sera fournie à la place de la carte grise. Il restera à l'acheteur le plaisir de faire les démarches auprès de l'ANTS pour obtenir le fameux titre de circulation en croisant les doigts pour que ça marche. Après, il faudra retrouver les éléments d'origine pour qu'elle soit présentable. Du coup, l'estimation entre 350 et 500 euros risque de freiner les ardeurs des amateurs de trails des années soixante-dix...