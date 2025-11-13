Du côté des 125 cm3 et plus…

Avant d’enfoncer le clou avec sa CB 750 Four, Honda avait déjà bien révolutionné le monde de la moto avec sa CB 450 dite « Black Bomber ». Cette CB 450 K1 de 1971 avec un moteur de K5 était estimée entre 4 500 et 6 000 euros. Là encore, on sera en dessous puisque l’adjudication se fera sur l’enchère de 4 000 euros.

Cette BMW R50 Série 2 a un peu souffert. Rien que le phare complet à remplacer demandera un bon billet. L’estimation, entre 800 et 1 000 euros pour cet exemplaire sans carte grise, était raisonnable. Mais ces machines gardent quand même bien la cote comme le prouve l’adjudication à 1 500 euros.

Cette Jawa 350 cm3 était peut-être un des seuls lots à avoir été un peu surestimé puisque la description annonçait une estimation fixée entre 500 et 600 euros. Sans surprise, elle sera adjugée en dessous de ce qui était attendu (adjugée 300 euros).

Là, pour revenir à son état d’origine, il va y avoir un peu de travail et de la recherche de pièces. Sinon, après un « petit » passage à l’atelier pour qui ne se soucie pas trop du « tout d’origine », ça peut le faire. Mais la première chose à faire sera de faire les démarches pour obtenir une carte grise (une attestation sur l’honneur du vendeur était fournie avec la machine). Cette Honda XL 125 cm3 changera de main contre la somme de 330 euros (estimation entre 350 et 500 euros).