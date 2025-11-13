Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Vente du 20 septembre à Beauvais : toutes les motos vendues

2. Résultats des motos de la vente du 20 septembre à Beauvais

 

Du côté des 125 cm3 et plus…

Avant d’enfoncer le clou avec sa CB 750 Four, Honda avait déjà bien révolutionné le monde de la moto avec sa CB 450 dite « Black Bomber ». Cette CB 450 K1 de 1971 avec un moteur de K5 était estimée entre 4 500 et 6 000 euros. Là encore, on sera en dessous puisque l’adjudication se fera sur l’enchère de 4 000 euros.

Honda CB 450 K1 1971 (lot n° 125)
Honda CB 450 K1 1971 (lot n° 125)

 

Cette BMW R50 Série 2 a un peu souffert. Rien que le phare complet à remplacer demandera un bon billet. L’estimation, entre 800 et 1 000 euros pour cet exemplaire sans carte grise, était raisonnable. Mais ces machines gardent quand même bien la cote comme le prouve l’adjudication à 1 500 euros.

BMW R50 500 cm3 (lot n° 127)
BMW R50 500 cm3 (lot n° 127)

 

Cette Jawa 350 cm3 était peut-être un des seuls lots à avoir été un peu surestimé puisque la description annonçait une estimation fixée entre 500 et 600 euros. Sans surprise, elle sera adjugée en dessous de ce qui était attendu (adjugée 300 euros).

Jawa 350 cm3 (lot n° 129)
Jawa 350 cm3 (lot n° 129)

 

Là, pour revenir à son état d’origine, il va y avoir un peu de travail et de la recherche de pièces. Sinon, après un « petit » passage à l’atelier pour qui ne se soucie pas trop du « tout d’origine », ça peut le faire. Mais la première chose à faire sera de faire les démarches pour obtenir une carte grise (une attestation sur l’honneur du vendeur était fournie avec la machine). Cette Honda XL 125 cm3 changera de main contre la somme de 330 euros (estimation entre 350 et 500 euros).

Honda 125 XL (lot n° 131)
Honda 125 XL (lot n° 131)
