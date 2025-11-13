Le MotoGP prolonge l’aventure en Thaïlande

Succès populaire avec encore plus de 200 000 spectateurs lors de la dernière épreuve, le GP de Thaïlande va logiquement conserver sa place au calendrier pour les prochaines années.

Les organisateurs du championnat du monde MotoGP ont annoncé la prolongation du contrat avec le tracé de Chang, à Buriram, pour cinq saisons supplémentaires, soit jusqu’à 2031, au moins.

Accueillant le paddock MotoGP depuis 2018, Buriram est même un rendez-vous clé pour les propriétaires du MotoGP, le groupe Liberty Media, qui comptent développer leur influence dans cette partie de l’Asie.

Un marché clé pour le MotoGP

Une importance que confirme Carmelo Ezpeleta, le boss de Dorna Sports : « Depuis notre première visite à Buriram en 2018, le Grand Prix de Thaïlande n’a cessé de gagner en importance et en prestige. Les tribunes sont toujours pleines, les courses proposent un spectacle fantastique et les animations supplémentaires proposées aux fans sur place permettent d’offrir un week-end complet aux foules souvent record qui se rendent sur le site. La Thaïlande et l’Asie du Sud-Est sont des marchés clés pour le MotoGP. Notre sport est déjà très populaire auprès d’un public nombreux et son potentiel de croissance laisse présager le meilleur. Nous sommes très heureux de poursuivre cette mission avec l’Autorité thaïlandaise des sports et tout le personnel fantastique qui contribue au succès de cet événement. »

Le prochain rendez-vous entre le MotoGP et la Thaïlande est déjà prévu en ouverture de la saison 2026, du 27 février au 1er mars.