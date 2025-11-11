Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Vente motos à Chinon le 20 septembre: 57 lots tous (ou presque) vendus

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

La vente aux enchères de motos organisée le 20 septembre dernier à Chinon (37) a rencontré un beau succès puisqu’à l’exception d’une machine, tous les lots ont été attribués. On voit tout cela en détail…

Vente motos à Chinon le 20 septembre: 57 lots tous (ou presque) vendus

 Cinquante-sept lots étaient disponibles à la vente organisée le 20 septembre à Chinon dans l’Indre et Loire. Des motos, mais aussi des lots de pièces détachées composaient le programme de cette vente (le descriptif de la vente est à retrouver en cliquant ici). Et comme les estimations étaient particulièrement basses, il y avait de quoi se faire plaisir à des prix accessibles.

 

Le bilan de la vente

Le bilan de la vente est excellent puisque sur la totalité des lots proposée (57 pour rappel), un seul ne trouvera pas preneur. 15 seront adjugés en dessous de l’estimation basse, 15 partiront dans la fourchette estimative et 26 changeront de main à une adjudication supérieure à l’estimation haute.

 

Les petites cylindrées et les 125 cm3

Il y avait le choix dans la catégorie des petites cylindrées. Ce cyclomoteur Cazenave équipé du célèbre moteur VAP 2 temps était estimé entre 100 et 150 euros. On restera raisonnable avec une adjudication à 140 euros.

Cyclomoteur Cazenave (lot n° 33)
Cyclomoteur Cazenave (lot n° 33)

 

Dans notre article de présentation de la vente, nous rappelions qu’il ne fallait pas espérer restaurer ce genre de machine pour faire un petit bénéfice à la revente. Quand le coût de la restauration d’une machine populaire ne dépasse pas sa valeur (ce qui est rare), c’est déjà une bonne chose. Ici, on attendait entre 300 et 500 euros pour cette Terrot 100 cm3 de 1951 mais les enchères s’arrêteront avant : adjugée 150 euros.

Terrot MT1 100 cm3 1951 (lot n° 19)
Terrot MT1 100 cm3 1951 (lot n° 19)

 

Lorsque le véhicule est un peu plus rare voire inconnu, on est plus tenté de se lâcher. Pour cette WSK 125 cm3 qui trouve ses origines du côté de la Pologne, l’estimation entre 600 et 800 euros sera dépassée avec une dernière enchère à 1 300 euros.

WSK M06 125 cm3 1962 (lot n° 13)
WSK M06 125 cm3 1962 (lot n° 13)

 

Lui est connu chez nous puisqu’il s’agit d’un scooter Peugeot S57 125 cm3 de 1957. L’estimation, entre 1 000 et 1 500 euros, n’a pas contrarié les amateurs de scooters anciens : adjugé 1 800 euros.

Scooter Peugeot S57 125 cm3 1957 (lot n° 8)
Scooter Peugeot S57 125 cm3 1957 (lot n° 8)

 

On se retrouve sur la page suivante pour découvrir les résultats enregistrés par les machines de plus de 125 cm3.

Page suivante

Sommaire

