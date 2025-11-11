Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Vente motos à Chinon le 20 septembre: 57 lots tous (ou presque) vendus

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Les plus de 125 cm3 de la vente du 20 septembre à Chinon

 

Vente motos à Chinon le 20 septembre: 57 lots tous (ou presque) vendus

Les machines de plus de 125 cm3

La bonne surprise de cette vente nous vient de cette BSA 350 cm3 Modèle L de 1924, la doyenne de cette vacation, qui attendait entre 4 000 et 6 000 euros. On la laissera partir contre la somme de 3 600 euros (sans les frais de 22 %).

BSA type L 350 cm3 1924 (lot n° 1)
Vente motos à Chinon le 20 septembre: 57 lots tous (ou presque) vendus

 

Autre bonne affaire de cette vente, cette Saroléa Vedette 53 BL 350 cm3 du début des années cinquante estimée entre 3 000 et 4 000 euros sera adjugée à 3 200 euros. On est dans la fourchette estimative mais ça reste raisonnable.

Saroléa Vedette 53 BL 350 cm3 (lot n° 4)
Cette BMW R50, annoncée de 1955 (certains éléments comme le cadre et le garde-boue avant sont d’après 1960, soit de la Série 2…), était estimée entre 4 000 et 6 000 euros. On ne s’est pas enflammé, contrairement à ce que l’on peut observer certaines fois pour ces machines allemandes, avec une adjudication à 4 600 euros.

BMW R50 500 cm3 1955 (lot n° 5)
Enfin, cette Peugeot 176 TC4 175 cm3 de 1953 voyait son estimation fixée entre 800 et 1 200 euros. Là encore, on est resté modeste (tout comme l’est cette brave populaire française) avec un coup de marteau sur l’enchère de 950 euros.

Peugeot 176 TC4 175 cm3 1953 (lot n° 9)
L’actualité des ventes aux enchères continue sur Caradisiac Moto alors restez connecté…

