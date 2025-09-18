Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
35 motos et des pièces détachées à Chinon (37) le 20 septembre

Jean Jacques Cholot

 Ce samedi 20 septembre, la ville de Chinon (37) sera le théâtre d'une vente aux enchères 100 % moto. Au programme de cette vacation, 57 lots d'anciennes...

 Direction l'Indre et Loire et plus particulièrement la ville de Chinon à la découverte d'une nouvelle vente aux enchères qui se tiendra ce samedi 20 septembre. La vente, diffusée en direct sur interencheres.com, commencera à 14 heures 30.

 Trente-cinq motos, mais également vingt-deux lots de pièces détachées seront proposés lors de cette vacation. Les machines inscrites à cette vente couvrent une période allant du début des années vingt au milieu des années soixante.

 

Les frais et les conditions de vente

 Pour cette vente, les frais seront de 22 % du montant de l'adjudication. Le règlement pourra se faire par carte bancaire grâce à un lien sécurisé qui vous sera transmis par mail en même temps que votre bordereau. Les achats d'un montant supérieur à 1100 euros devront impérativement se faire par virement bancaire.

 Plusieurs prestataires pourront se charger de l'expédition de votre ou vos lots. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site interencheres.com.

 Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'organisateur de cette vente, à savoir la S.A.R.L. Salle des Ventes de Chinon.

 

Les p'tits cubes et les 125 cm3

 Il y aura de nombreux cyclos et des 125 cm3 à cette vente. Ce cyclomoteur Cazenave équipé du très répandu moteur VAP 2 temps est complet. Il devra être entièrement restauré mais l'estimation, proposée entre 100 et 150 euros, laisse de la marge pour mener à bien ce projet.

 Pour cette Terrot 100 cm3 de 1951, il y aura également beaucoup de travail de restauration à prévoir. Au final, et comme c'est souvent le cas, il ne faudra pas espérer récupérer sa mise en cas de revente (estimation entre 300 et 500 euros). Ce genre de lot s'adresse principalement à des passionnés qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte.

 La patine de cette 125 cm3 WSK d'origine polonaise devrait pouvoir être conservée (estimation entre 600 et 800 euros). Du coup, l'acheteur pourra se concentrer sur la remise en route de la bête.

 Pour changer des habituels scooters Vespa et Lambretta, les amateurs de ce genre d'engin pourront se rabattre sur ce  Peugeot 125 cm3 S57 daté de 1957. L'estimation entre 1 000 et 1 500 euros est déjà conséquente compte tenu du travail à réaliser.

 On continue page suivante.

